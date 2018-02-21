Первые признаки язвы желудка, которые нельзя игнорировать
Язва желудка - далеко не редкое заболевание, которым страдают около 15% людей. Язва - это дефект на слизистой оболочке желудка, он может локализоваться в любой части органа и привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Медики различают несколько основных причин развития язвы желудка:
- регулярный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов;
- заражение бактерией Хеликобактер пилори;
- стрессы;
- заболевания органов желудочно-кишечного тракта, которые способствуют повышению кислотности желудочного сока.
Как мы видим, причин для того, чтобы заполучить язву желудка вполне достаточно, тем более для современного человека, который подвержен негативному влиянию стрессов и редко обращается за помощью к медикам.
Первые признаки язвы желудка, которые нельзя игнорировать:
Болевой синдром. Это самый явный признак заболеваний желудка, в том числе и язвенной болезни. Обычно, болеть в эпигастральной области начинает буквально сразу после еды или спустя пару часов, в зависимости от того, какой участок желудка поражен язвой.
Рвота. Нередко боли в желудке могут завершиться рвотой, включающей в себя кислое содержание органа. Этот симптом является поводом немедленно обратиться к врачу и оставлять его без внимания крайне опасно для здоровья и жизни в целом.
Нарушение пищеварения. При язве желудка больные жалуются на ощущение тяжести в животе, тошноту, изжогу, запоры и другие признаки того, что процесс пищеварения протекает неправильно.
Симптоматика язвы желудка может быть "стертой", что значительно усугубляет ситуацию и не позволяет человеку своевременно обратиться к доктору, поэтому хотя бы раз в год нужно проходить полное медицинское обследование, которое может выявить подобный недуг на ранней стадии развития.
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