Первые признаки язвы желудка, которые нельзя игнорировать:

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Медики подсказали, по каким симптомам можно распознать язвенную болезнь.Язва желудка - далеко не редкое заболевание, которым страдают около 15% людей. Язва - это дефект на слизистой оболочке желудка, он может локализоваться в любой части органа и привести к серьезным проблемам со здоровьем.- регулярный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов;- заражение бактерией Хеликобактер пилори;- стрессы;- заболевания органов желудочно-кишечного тракта, которые способствуют повышению кислотности желудочного сока.Как мы видим, причин для того, чтобы заполучить язву желудка вполне достаточно, тем более для современного человека, который подвержен негативному влиянию стрессов и редко обращается за помощью к медикам.Это самый явный признак заболеваний желудка, в том числе и язвенной болезни. Обычно, болеть в эпигастральной области начинает буквально сразу после еды или спустя пару часов, в зависимости от того, какой участок желудка поражен язвой.Нередко боли в желудке могут завершиться рвотой, включающей в себя кислое содержание органа. Этот симптом является поводом немедленно обратиться к врачу и оставлять его без внимания крайне опасно для здоровья и жизни в целом.При язве желудка больные жалуются на ощущение тяжести в животе, тошноту, изжогу, запоры и другие признаки того, что процесс пищеварения протекает неправильно.Симптоматика язвы желудка может быть "стертой", что значительно усугубляет ситуацию и не позволяет человеку своевременно обратиться к доктору, поэтому хотя бы раз в год нужно проходить полное медицинское обследование, которое может выявить подобный недуг на ранней стадии развития.