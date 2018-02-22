Нужно ли мочить зубную щетку перед тем, как почистить зубы?

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Нужно ли мочить зубную щетку перед тем, как выдавить на нее пасту? Оказывается, существуют сторонники как «мокрой», так и «сухой» зубной щетки, и очередная дискуссия между ними недавно разгорелась в твиттере.Одна группа людей считает, что перед тем, как почистить зубы, нужно намочить щетку под проточной водой и только после этого нанести на нее пасту. Их противники уверены, что пасту правильно наносить на сухую щетку, после чего намочить ее под краном. Есть и такие люди, которые уверены, что щетку не нужно мочить ни до, ни после нанесения пасты. Каждый из этих людей уверен в своей правите.Теперь стоматологи положили конец этой дискуссии: профессор Дэмиен Уолмсли, научный консультант из British Dental Association, высказал в интервью IBTimes свое мнение по этому вопросу.«Сухая кисть увеличит трение между щетинками и зубной эмалью, а также нежной тканью десен, в то время как влажная зубная щетка обеспечивает более мягкое скольжение щетки, делая чистку зубов приятнее для большинства людей», - сказал он. - «Каким бы ни было ваше предпочтение, важно, чтобы зубы чистили два раза в день в течение как минимум двух минут».Доктор Лайза Крэвен также рекомендовала смачивать зубную щетку теплой водой перед чисткой для более бережной чистки зубов.«Хотя зубная паста и содержит воду, смачивание щетки до начала чистки может сделать процедуру более комфортной. Нет правильного или неправильного решения по поводу смачивания щетки, если вы чистите зубы как минимум дважды в день не менее двух минут подряд, но я считаю, что если чистка зубов будет вызывать более комфортные ощущения, то она будет длиться дольше, что может быть очень важным для вашего здоровья».