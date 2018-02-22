ТОП-5 продуктов для улучшения зрения
Черника
Эта ягода богата витамином С, который защищает от развития катаракты. Черника помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером. Поэтому она особенно хороша для офисных работников.
Зелень
Капуста, шпинат и листовой салат содержат большое количество лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты помогут защитить глазную сетчатку от разрушения и предотвратить развитие катаракты.
Яйца
Как и зелень, яйца содержат полезные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. В состав яиц также входит цинк, необходимый для снижения риска макулярной дистрофии.
Рыба
Тунец, лосось и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, которые нужны для предотвращения или замедления развития глазных болезней. Также дефицит омега-кислот может вызывать синдром сухих глаз.
Миндаль
Входящий в состав миндаля витамин Е – важнейший антиоксидант для здоровья глаз. Он задерживает и предотвращает развитие катаракты.
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