ТОП-5 продуктов для улучшения зрения

Принцип, который лежит в основе питания для глаз, очень прост: нужно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А, С и Е.Эта ягода богата витамином С, который защищает от развития катаракты. Черника помогает сохранить остроту зрения, снимает усталость глаз после просмотра телевизора и работы с компьютером. Поэтому она особенно хороша для офисных работников.Капуста, шпинат и листовой салат содержат большое количество лютеина и зеаксантина. Эти антиоксиданты помогут защитить глазную сетчатку от разрушения и предотвратить развитие катаракты.Как и зелень, яйца содержат полезные для глаз антиоксиданты лютеин и зеаксантин. В состав яиц также входит цинк, необходимый для снижения риска макулярной дистрофии.Тунец, лосось и сельдь содержат омега-3 жирные кислоты, которые нужны для предотвращения или замедления развития глазных болезней. Также дефицит омега-кислот может вызывать синдром сухих глаз.Входящий в состав миндаля витамин Е – важнейший антиоксидант для здоровья глаз. Он задерживает и предотвращает развитие катаракты.