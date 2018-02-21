ТОП-5 простых способов сжечь 100 калорий за 10 минут
Способ 1
Прыжки через скакалку - отличный способ сжечь калории. Возьмите скакалку, установите таймер и прыгайте в течение 10 минут. Это занятие поможет вам сжечь 98 калорий.
Способ 2
Пробежка также помогает сжигать калории. Если пробежать расстояние в километр за 10 минут, вы сможете сжечь 98 калорий.
Способ 3
Катание на велосипеде или занятие на велотренажере. Если вы будете кататься или заниматься в темпе 22-25 км в час, вы сможете сжечь 104 калории за 10 минут.
Способ 4
Тренировки на эллиптическом тренажере. Занятие на таком тренажере сжигают за 10 минут 112 калорий.
Способ 5
Занятие интенсивной аэробикой. 10-минутная энергичная тренировка, которая включает кардио и силовые нагрузки, поможет сжечь 104 калории.
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