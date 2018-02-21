ТОП-5 простых способов сжечь 100 калорий за 10 минут

Во время грядущих праздников вам обязательно захочется снять рабочий стресс и расслабиться, однако это не означает, что нужно 24 часа в сутки проводить на диване. Помните, что дабы зарядиться энергией и хорошо себя чувствовать, обязательно нужно двигаться. А если вы хотите за время зимних каникул немного постройнеть, возьмите на заметку пять действенных способов сжечь 100 калорий за 10 минут.Прыжки через скакалку - отличный способ сжечь калории. Возьмите скакалку, установите таймер и прыгайте в течение 10 минут. Это занятие поможет вам сжечь 98 калорий.Пробежка также помогает сжигать калории. Если пробежать расстояние в километр за 10 минут, вы сможете сжечь 98 калорий.Катание на велосипеде или занятие на велотренажере. Если вы будете кататься или заниматься в темпе 22-25 км в час, вы сможете сжечь 104 калории за 10 минут.Тренировки на эллиптическом тренажере. Занятие на таком тренажере сжигают за 10 минут 112 калорий.Занятие интенсивной аэробикой. 10-минутная энергичная тренировка, которая включает кардио и силовые нагрузки, поможет сжечь 104 калории.