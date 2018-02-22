Не навредит ли здоровью воздержание от мясных и молочных продуктов?

Генеральная уборкаС точки зрения медицины никакого вреда здоровью Великий пост не нанесёт. Более того, соблюдение поста создаёт идеальные условия для естественного очищения и обновления организма.Дело в том, что наш организм населён огромным количеством полезных микроорганизмов. Они способствуют крепкому иммунитету (80% клеток иммунного ответа формируется благодаря микрофлоре), отвечают за выработку 95% серотонина (это вещество необходимо для хорошего настроения), помогают преобразовывать витамины группы В и усваивать витамин D.На одну клетку человеческого тела приходится десять клеток микробиоты. Всё это гигант­ское сообщество нужно кормить и расчищать для него жизненное пространство. А постная диета как раз способствует этому.Кисло!Мясные продукты, молоко, дрожжевая выпечка, сладости, если употреблять их в большом количестве, закисляют все среды организма. На этом фоне начинают размножаться вредные микробы, и полезной микрофлоре становится не под силу выдержать натиск «врага». Условно-патогенная флора вырабатывает токсические вещества, которые влияют в том числе и на работу головного мозга, и мы становимся раздражительными и нетерпеливыми или, напротив, впадаем в апатию, часто страдаем от перепадов настроения.Неслучайно православные верующие используют пост для духовного очищения. В течение 40 дней Великого поста полагается принимать пищу, которая ощелачивает организм. Ощелачивание – единст­венный способ помочь полезной микрофлоре очиститься от токсических элементов. А значит, и избавиться от негативных эмоций, которые возникают в результате воздействия токсинов на клетки головного мозга. Именно поэтому в период воздержания и после него многие испытывают удивительное умиротворение и спокойствие!