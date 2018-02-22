Рак у женщин определят по животу

Ученые научились распознавать симптомы, указывающие на развитие смертоносной болезниРезультаты исследований британских ученых из благотворительной организации Target Ovarian Cancer показали, что вздутие живота может стать явным признаком рака яичников у женщин, говорится в статье, опубликованной на сайте благотворительной организации Target Ovarian Cancer.Рак яичников считается одним из самых смертоносных злокачественных новообразований у женщин. Зачастую он атакует организм после наступления менопаузы. Как правило, заболевание обнаруживается у 82% пациенток старше 50 лет. Выживаемость больного человека достаточно низкая, так как 75 % обращается к врачам в тот момент, когда шансов на спасение уже нет.Согласно опросу, женщины, которые испытывают вздутие живота, как правило, начинают менять свой рацион, исключая молочные продукты, красное мясо, начинают пить чай с мятой, делают все, кроме того, что нужно – бежать на прием к врачу.Недавно также стало известно, что гены рака яичников передаются дамам от их отцов. Вот почему так важно не только при малейших симптомах обращаться за помощью к медикам и следить за своим здоровьем, но и изучать генетическую предрасположенность и преемственность поколений.