Молоко оказалось переносчиком опасной инфекции
Ученые расследовали случаи заражения бактерией Campylobacter jejuni, и обратили внимание на высокую статистику заболеваемости в штате Колорадо. По словам экспертов, подобное ухудшение эпидемиологической картины в этом штате объясняется высоким спросом на парное молоко. Его употребление крайне опасно, подчеркнули они.
«Употребление непастеризованного молока увеличивает риск заражения Campylobacter jejuni в 150 раз», - заявили исследователи.
Специалисты отмечают, что патогены кампилобактериоза устойчивы к лечению с использованием антибиотиков, - в частности, к таким как тетрациклин, налидиксовая кислота, ципрофлоксацин. Лечение инфекции, таким образом, может стать серьезной проблемой.
При попадании в организм Campylobacter jejuni достигают тонкой кишки, внедряются в слизистую оболочку и лимфоидные образования, вызывая развитие воспалительного процесса различной выраженности, у человека возникают лихорадка, рвота, диарея.
В большей степени заболеваемости кампилобактериозом подвержены лица, страдающие иммунодефицитными состояниями, дети и беременные женщины. При тяжелом течении кампилобактериоза могут развиваться опасные осложнения, такие как серозный перитонит, реактивный артрит, кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок.
Эксперты призывают обращаться к врачам при первых же признаках инфицирования.
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Добавил slava в категорию Инфекционные болезни
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