Молоко оказалось переносчиком опасной инфекции

Риск заражения устойчивыми к действию антибиотиков инфекциями значительно вырастает при употреблении парного молока, - об этом на днях завили сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В частности, из такого молока в организм человека могут проникнуть возбудители кампилобактериоза – инфекции, опасной своими тяжелыми последствиями и летальностью.Ученые расследовали случаи заражения бактерией Campylobacter jejuni, и обратили внимание на высокую статистику заболеваемости в штате Колорадо. По словам экспертов, подобное ухудшение эпидемиологической картины в этом штате объясняется высоким спросом на парное молоко. Его употребление крайне опасно, подчеркнули они.«Употребление непастеризованного молока увеличивает риск заражения Campylobacter jejuni в 150 раз», - заявили исследователи.Специалисты отмечают, что патогены кампилобактериоза устойчивы к лечению с использованием антибиотиков, - в частности, к таким как тетрациклин, налидиксовая кислота, ципрофлоксацин. Лечение инфекции, таким образом, может стать серьезной проблемой.При попадании в организм Campylobacter jejuni достигают тонкой кишки, внедряются в слизистую оболочку и лимфоидные образования, вызывая развитие воспалительного процесса различной выраженности, у человека возникают лихорадка, рвота, диарея.В большей степени заболеваемости кампилобактериозом подвержены лица, страдающие иммунодефицитными состояниями, дети и беременные женщины. При тяжелом течении кампилобактериоза могут развиваться опасные осложнения, такие как серозный перитонит, реактивный артрит, кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок.Эксперты призывают обращаться к врачам при первых же признаках инфицирования.