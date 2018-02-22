Окулисты опровергли девять распространенных мифов о глаукоме

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В обществе сложилось множество ошибочных мнений относительно глаукомы.Глаукома - это одно из опаснейших глазных заболеваний, из-за которого человек может полностью ослепнуть. Правда, абсолютная потеря зрения из-за глаукомы фиксируется лишь в 15% случаев.Больше остальных подвержены риску заболеть глаукомой - пожилые люди, которым более 70 лет, но иногда недуг поражает и в среднем возрасте.На самом деле, она может развиваться бессимптомно, точнее - постепенно снижая зрение в одном глазу, чего человек может попросту не заметить.В действительности, повышенное артериальное давление не имеет никакого отношения к высокому внутриглазному давлению.Одной из причин глаукомы как раз является повышенное ВГД, но бывает и так, что оно не провоцирует развитие данного заболевания, разве что в 5 % случаев. Остальные 95% людей с высоким внутриглазным давлением первыми попадают в группу риска глаукомы.По статистике, глаукомой страдают и новорожденные дети, и подростки, и люди среднего возраста и пожилые.На практике, окулисты отмечают, что это глазное заболевание может развиться и из-за мигрени, а также нарушениях кровообращения и болезнях сердечно-сосудистой системы.Частично, это правда, но больше подвержены риску жители южных регионов и те, кто чаще бывает на солнце.Так то оно так, но никотин нарушает кровообращение, поэтому могут появиться другие проблемы со здоровьем.Если своевременно начать лечение глаукомы, то слепоты можно будет избежать.На самом деле, ВГД может повышаться, приходить в норму и снижаться по несколько раз за день.