Медики рассказали, как предупредить высокое давление

Эти меры профилактики помогут предупредить развитие артериальной гипертензии.По статистике, практически у каждого взрослого человека имеются проблемы с давлением. Как правило, оно повышено и у большинства стоит диагноз "гипертония".Медики утверждают, что высокого давления, как и гипертензии можно избежать, но для этого нужно изменить свой образ жизни и следовать таким правилам:Даже небольшое увеличение массы тела выше нормы может привести к сужению сосудов и, как следствие, повышению кровяного давления. Поэтому, если у вас есть лишние килограммы или вообще ожирение, то нужно срочно приводить вес в норму. Основная часть гипертоников - тучные люди, так что похудение - один из немногих способов предупреждения высокого давления.Медики уверены, что умеренная и регулярная физическая активность помогает не только держать тело в тонусе, оставаться стройным, но и здоровым человеком. Благодаря движению кровообращение усиливается, а это очень полезно для сосудов. Плюс ко всему, в организме повышается уровень гормона счастья, что оказывает положительное воздействие на нервную систему. Многие не знают, что гипертония в большинстве случаев - это заболевание нервных, неуравновешенных, подверженных стрессам людей.Эти два продукта способствуют повышению давления и как только гипертоник отказывается от них или уменьшает потребление до минимума, ему сразу становится лучше во всех смыслах - показатели давления снижаются, лишняя жидкость выводится, а вместе с ней и лишние килограммы исчезают, также, нервная система, на которую больше не влияет алкоголь, приходит в нормальное состояние и начинает правильно функционировать.Если у вас уже развилась гипертония, то вышеперечисленные меры профилактики могут помочь стабилизировать давление и не допускать его повышения в дальнейшем.