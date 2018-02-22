Какие лекарственные средства можно приготовить их морской капусты?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Морскую капусту назначают при атеросклерозе, подагре, запорах, для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы (эндемического зоба), в качестве общеукрепляющего и повышающего остроту зрения средства. Ламинария снижает уровень вредного холестерина в крови и регулирует менструальный цикл.Морская капуста противопоказана при беременности, нефрите, хронических заболеваниях кожи, фурункулёзе, хроническом рините, других заболеваниях, при которых противопоказаны препараты йода.? ч. ложки порошка слоевищ ламинарии принимают на ночь, запивая водой для профилактики эндемического зоба.При лечении атеросклероза назначают порошок растения по 1 ч. ложке 3–4 раза в день.