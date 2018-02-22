Какие лекарственные средства можно приготовить их морской капусты?

Морскую капусту назначают при атеросклерозе, подагре, запорах, для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы (эндемического зоба), в качестве общеукрепляющего и повышающего остроту зрения средства. Ламинария снижает уровень вредного холестерина в крови и регулирует менструальный цикл.

Морская капуста противопоказана при беременности, нефрите, хронических заболеваниях кожи, фурункулёзе, хроническом рините, других заболеваниях, при которых противопоказаны препараты йода.

? ч. ложки порошка слоевищ ламинарии принимают на ночь, запивая водой для профилактики эндемического зоба.

При лечении атеросклероза назначают порошок растения по 1 ч. ложке 3–4 раза в день.
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