Какие лекарственные средства можно приготовить их морской капусты?
Морская капуста противопоказана при беременности, нефрите, хронических заболеваниях кожи, фурункулёзе, хроническом рините, других заболеваниях, при которых противопоказаны препараты йода.
? ч. ложки порошка слоевищ ламинарии принимают на ночь, запивая водой для профилактики эндемического зоба.
При лечении атеросклероза назначают порошок растения по 1 ч. ложке 3–4 раза в день.
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