Почему грипп все еще смертельно опасен

Каждый сезон гриппа — мертвый сезон. Мы летаем в космос, исследуем океаны, пытаемся найти секрет вечного двигателя и занимаемся прочей ерундой, словно забывая о том, что не способны справиться с вирусом, который знаком человечеству уже несколько сотен лет.Каждый год от гриппа и его последствий умирают люди и медицина просто не в силах помочь. Почему это происходит?Давайте посмотрим, как совершенно банальная инфекция продолжает оставаться смертельно опасной.Для очень старых и очень молодых людей грипп представляет смертельную опасность. Иммунная система восьмимесячного и восьмидесятилетнего, к примеру, человека, просто не имеет достаточно ресурсов, чтобы противостоять постоянно мутирующему вирусу. Это не значит, что от гриппа не умирают и люди в расцвете сил, но спастись у 20-летнего шансов больше.Воспаление начинается из-за белых кровяных клеток различных типов, которые, вообще-то, занимаются уничтожением вируса в вашей крови. Воспаление — иммунная реакция на все виды проблем, от вирусов и бактерий до физических травм. Это не проблема для краткосрочных инфекций, а вот с гриппом ситуация другая. К примеру, в легких опухоль может препятствовать проникновению кислорода в кровеносные сосуды. Постепенно легкие просто начинают разрушаться от недостатка кислорода. Развившаяся из-за вируса гриппа опухоль легких может убить человека очень быстро. Иногда хватает всего двух-трех дней, притом все происходит достаточно неожиданно для самого пациента.И воспаление не будет ограничено легкими. Серьезное заражение приведет к реакции на уровне всего тела и вызовет сепсис: по существу, ваша иммунная система начнет реагировать так сильно, что вызванное ею воспаление подавит работу многих жизненно важных органов. Особенно уязвимы к такой атаке сердце и мозг. Эти органы не умеют восстанавливаться, как почки и печень, к тому же, воспаление мозга протекает очень быстро и в 75% приводит к смерти.Вирус гриппа будто открывает ворота прочим инфекциям. Подхватить что-то в дополнение к этому вирусу — проще простого. Чаще всего развивается пневмония, опасная и сама по себе. Так происходит потому, что иммунная система не имеет ресурсов, чтобы одновременно сражаться с гриппом и держать заслон против бактерий, которых у каждого из нас более, чем достаточно. Бактерии начинают бесконтрольно размножаться, развивается так называемая вторичная инфекция. Если она затрагивает легкие, пневмонии не избежать.