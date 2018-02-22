Чем опасен коксартроз и как его предотвратить



Ешьте больше овощей и рыбы, меньше - мучного, сладкого и мяса.



Следите за весом.



Чаще ходите пешком, танцуйте, ездите на велосипеде.



Не злоупотребляйте алкоголем.



Все чаще пациенты приходят к врачам с жалобами на боли в суставах. Таких больных каждый год становится больше на 10-12%, подсчитали врачи. Одной из грозных и опасных болезней считают коксартроз - он поражает тазобедренные суставы.Симптомы коксартроза определить легко: больной будет жаловаться на боли в коленях, паху, бёдрах, ягодицах, в тазобедренном суставе. При подъёме и спуске по лестнице будет ощущаться дискомфорт, возможно, будет заметна небольшая хромота. Зачастую пациенты жалуются, что им становится тяжело передвигать ноги - есть ощущение, что их что-то сковывает, мешает быстро двигаться. При этом атрофируются мышцы бедра, нога даже может стать короче.«Симптомы коксартроза проявляются постепенно, - рассказывает врач-терапевт, ревматолог Игорь Кисилев. - Человека периодически беспокоят боли в тазобедренных суставах, иногда - в коленях. Но к врачам на этом этапе обращаются немногие - остальные надеются, что всё само пройдёт».Коксартроз - постепенное разрушение хрящевой ткани, выстилающей капсулу тазобедренного сустава. Острые боли на ранней стадии коксартроза и вправду порой быстро проходят сами, без лекарств.Больные чаще начинают бить тревогу тогда, когда становится больно даже вставать на ногу. Если боль отдаёт в бедро, пах, колени, если вы немного прихрамываете, вам нужно как минимум обследование у специалиста!Среди факторов риска - наследственность, любые травмы ног в прошлом, возраст старше 40 лет. Суставы с годами становятся менее эластичными, менее подвижными, восстанавливаются после травм всё медленнее. Их здоровью отнюдь не способствует и малоподвижный образ жизни, и избыточный вес. По наблюдениям врачей, женщины страдают от коксартроза немного чаще мужчин.«Главное, на что я хотел бы обратить внимание нижегородцев: не ставьте себе диагноз самостоятельно, если вы не врач! - продолжает Игорь Киселёв. - Не слушайте соседа, который говорит, что в больнице вам сразу бросятся делать операцию! Восстановить функцию сустава - любого, не только тазобедренного - можно и безоперационными методами. Хирургическое вмешательство доктора обычно предлагают на поздних стадиях».На первой и второй стадиях коксартроз лечат различными препаратами, нередко назначают массаж. Полезны и занятия спортом, но упражнения и степень нагрузки надо обязательно обсудить с врачом.Если человек хочет, чтобы замеченный на ранних стадиях коксартроз после курса лечения не вернулся, придётся изменить стиль жизни. Для того чтобы наши суставы функционировали нормально, им нужна разумная нагрузка. Вместо вечера на диване у телевизора или в баре с кружкой пива выбирайте прогулку в парк. Врачи считают, что лучше всего помогают постоянные небольшие нагрузки. Необязательно каждое утро устраивать пробежки - достаточно регулярно проходить пешком определённое расстояние.При этом надо помнить, что изнуряющие тренировки при заболеваниях суставов противопоказаны. Следует избегать и сильных нагрузок на суставы при домашней работе или на любимых грядках.«Замечено, что коксартрозом почти не страдают те, кто любит танцевать, - добавляет Игорь Киселёв. - Я говорю сейчас не о профессиональных танцорах, а именно о тех, кто просто двигается в своё удовольствие. Суставы капризны, они не любят ни чрезмерной нагрузки, ни её полного отсутствия».