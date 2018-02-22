Причиной развития диабета могут оказаться вирусы

Может ли причиной диабета быть обычный вирус? Ученые определили патогены, которые отрицательно влияют на выработку инсулина в организме.Исследование показало, что вирусы могут вызывать оба типа диабета, поскольку они содержат белки, повторяющие действие инсулина. Страдающие от обеих разновидностей диабета люди имеют в организме нехватку этого гормона, необходимого для метаболизма сахара. До сих пор точная причина развития этой болезни остаётся науке неизвестной. Исследователи из Гарвардского университета выявили все четыре вида вирусов, производящих белки, которые повторяют действие инсулина. Они способны привести к диабету у людей, столкнувшихся с этими микроорганизмами. Пока не совсем ясно, может ли человек подхватить один из этих вирусов, выявленных в ходе исследования, но открытие позволяет говорить о том, что вирусы и другие микробы способны играть важную роль в появлении диабета и даже других болезней.При диабете первого типа, который является аутоиммунной болезнью, организм ошибочно воспринимает собственные здоровые инсулиновые клетки в качестве инородных организмов, после чего иммунная система атакует их. Приблизительно 30% от иммунных заболеваний являются наследственными, а другие 70% вызываются воздействием внешних факторов, включая токсины, диету и инфекции. Когда-то диабет первого типа называли болезнью юношества, поскольку обычно он проявляется на раннем этапе жизни и сопровождает человека все взрослые годы. Науке известно, что при этой разновидности диабета организм уничтожает скопления инсулинпроизводящих клеток в поджелудочной железе. Но до сих пор непонятно, почему иммунная система атакует определенные разновидности клеток.И вот теперь новое исследование позволяет предположить, что всё дело в вирусах. Некоторые из них, включая вирус Коксаки В4, краснуху и эпидемический паротит, могут стать спусковым крючком для диабета первого типа. Бактерии и вирусы производят белки подобно клеткам, а некоторые из этих белков способны повторять действия инсулина, что и вызывает сильнейшую аутоиммунную реакцию.