Ученые установили прямую связь между выпивкой и многими видами рака

Те люди, которые чаще употребляют спиртное, имеют больше шансов заболеть 7 видами рака.Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызвать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, полости рта и горла.ВОЗ отмечает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний В несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызвать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, полости рта и горла.ВОЗ отмечает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний В несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследование показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.