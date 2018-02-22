Ученые раскрыли секрет мужского долголетия

Ученые нашли потенциальный источник вечной молодости.Пожилые мужчины могут продлить себе жизнь умеренными физическими нагрузками на свежем воздухе, полагают британские ученые. Представителям сильной половины человечества рекомендовали хотябы полчаса в день посвящать прогулкам или работе в саду.Такие выводы исследователи делали, проследив за состоянием здоровья и динамикой смертности 1181 британского мужчины. На момент начала работы средний возраст составлял 78 лет. Ученые следили также за влиянием длительного сидения на самочувствие пенсионеров в течение пяти лет. К концу исследования 194 пожилых человека скончались.Специалисты предостерегают тех, кто решит последовать совету, от чрезмерных нагрузок, сообщают «Дни.ру». Интенсивные упражнения чаще более эффективны, чем простые активности вроде прогулок, но они под силу далек не всем в преклонном возрасте.Они выдвинули предположение о том, что стволовые клетки репродуктивных органов не стареют и могут делиться бесконечное количество раз. Эксперименты на плодовых мушках уже подтвердили теорию, теперь нужно провести исследования на людях.