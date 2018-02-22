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Научные сотрудники из Университета в Австралии пришли к заключению, что во время мастурбации мужской организм очищается от токсинов. Учёные определили норму в самоудовлетворении для достижения положительного эффекта, составляющую раз в 2 дня.Токсины являются ядом, не только образующимся внутри организма, но и поступающим из окружающей среды. Им наполнены воздух, вода и продукты питания, и когда токсины в теле человека достигают определённого уровня, возникает заболевание. По словам специалистов, упомянутые вредные вещества существовали всегда, но образ жизни современного общества породил новый их вид – ксенобиотики, к которым человек, в отличие от иных токсинов, ещё не приспособился, потому возникает большое количество смертельных патологий.В случае сильного иммунитета и слаженной работы всех систем организма токсины будут выводиться без проблем, например, через потовые железы, но если где-то произойдёт сбой, следует ожидать проблем со здоровьем. Губительные яды могут накапливаться в самых уязвимых местах, часто приводя даже к онкологии.Наряду с правильным здоровым питанием зарубежные учёные призвали мужчин для избавления от зашлакованности организма заниматься мастурбацией. Помимо очищения от токсинов, регулярное самоудовлетворение снизит риск развития в будущем простатита, так как стимуляция органов мочеиспускания улучшит кровоток на указанном участке. Кроме того, это укрепляет тазовые мышцы мужчин.Австралийские исследователи не ставят знак равенства между половым актом и мастурбацией. Присутствие женщины во время секса, помимо психологического фактора, стимулирует выработку гормонов, которые положительно влияют на мужской организм.