Десять простых способов нормализовать артериальное давление

Питание, активное движение и использование свободного времени влияют на показатели давления.Контролируя нормальный вес, можно остановить развитие артериальной гипертензии.Увеличение веса приводит к высокому значению давления.Ограничение используемой соли в приготовленных блюдах, ощутимо снижает давление. Ее можно успешно заменить травами, подчеркивающие вкусовые качества пищи. Прекрасно понижают давление овощи, содержащие клетчатку и калий: капуста, морковь и имеющие темно-зеленый цвет.Понизить давление может активная физическая нагрузка, а тридцати минутная пешая прогулка очищает токсины в организме и улучшает здоровье. Солнечные лучи оказывают помощь в выработке активной формы витамина D, а он улучшает обмен веществ и нормализует давление за счет расслабления кровеносных сосудов.Релаксация снижает уровень кортизола, гормона стресса, ответственного за повышение давления. Никотин в табаке поднимает давление до уровня, превышающего норму. Отказ от курения уменьшает риск заболеваний сосудистой системы и дыхательных путей. Для производства новых клеток требуется холестерин, а его избыток вызывает развитие сердечных заболеваний.Для контроля холестерина используют продукты c содержанием жирной кислоты Омега-3. Источником их являются рыба, семена льна и оливковое масло. Травы и специи, улучшающие вкус приготовленных блюд, способны еще и понижать давление. Таким свойством обладает кардамон, а корица к тому же способна нормализовать уровень глюкозы в крови.Свежий чеснок не только ароматизирует приготовленную еду, но и расширяет сосуды, что приводит к снижению давления.