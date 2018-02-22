Сигары и трубки не полезнее сигарет

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Курильщики, которые думают, что сигары или трубки сильно безопаснее для организма, чем сигареты, ошибаются, говорят ученые. Специалисты из США с 1985 по 2011 год наблюдали за здоровьем и привычками более чем 357 тысяч американцев и подсчитали, что курящие люди в два раза чаще умирали в течение этого временного периода вне зависимости от причины смерти, а частота связанного с курением рака (легких, мочевого пузыря, пищевода, поджелудочной железы, глотки и рта) среди курильщиков была выше в четыре раза. При этом для любителей сигар и трубок эти ассоциации также сохранялись. Те, кто употреблял сигары, умирали на 20% чаще некурящих людей. Смертность от рака среди любителей трубок и сигар по сравнению с теми, кто вообще не курил, была выше на 58% и 61% соответственно.Авторы исследования подчеркнули, что безопасных форм курения не существует, и молодые люди, которые курят сигары для того, чтобы «выглядеть круто» и при этом не навредить здоровью, делают это зря. Полноразмерная сигара содержит столько же вредных веществ, сколько целая пачка сигарет, и курительный табак повышает риск развития рака вне зависимости от того, в какой форме он поступает в организм. Единственная положительная сторона, выявленная в ходе исследования, сообщили специалисты, состояла в том, что вероятность смерти от связанного с курением рака сразу же падала, стоило человеку бросить курить.