Сигары и трубки не полезнее сигарет
Авторы исследования подчеркнули, что безопасных форм курения не существует, и молодые люди, которые курят сигары для того, чтобы «выглядеть круто» и при этом не навредить здоровью, делают это зря. Полноразмерная сигара содержит столько же вредных веществ, сколько целая пачка сигарет, и курительный табак повышает риск развития рака вне зависимости от того, в какой форме он поступает в организм. Единственная положительная сторона, выявленная в ходе исследования, сообщили специалисты, состояла в том, что вероятность смерти от связанного с курением рака сразу же падала, стоило человеку бросить курить.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил Ivan в категорию Пульмонология
Добавить комментарий