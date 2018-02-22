Красное вино полезно для зубов

Микробиом человеческого рта крайне разнообразен – во рту обитает более 700 видов бактерий. Большинство из них «прописано» в зубном налете, структуре, состоящей из биопленки, которая прикрепляется к мягким и твердым тканям. Благодаря адгезивным свойствам биопленки во рту развиваются инфекционные процессы, так как патогенные бактерии воздействуют на ткани. В результате возникают такие болезни, как, например, гингивит или пародонтит. Группа ученых из исследовательских центров Мадрида и Валенсии (Испания) обнаружила, что содержащиеся в красном вине полифенолы препятствуют адгезии и таким образом снижают вероятность развития заболеваний зубов, а «совместная работа» красного вина и определенного пробиотика справлялась с патогенными бактериями еще более эффективно.Исследования проводились в лабораторных условиях. Специалисты моделировали ткань человеческих десен, а затем воздействовали на нее с помощью химических соединений в той же концентрации, которая характерна для красного вина. Ученые выделили два полифенола, которые работали лучше всего: это были кофеиновая кислота и одна из разновидностей кумаровой кислоты. Эти соединения снижали адгезивные свойства таких патогенов, как Porphyromonas gingivalis (одна из причин пародонтита), Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута, вызывает инфекции десен) и Streptococcus mutans (часто бывает возбудителем кариеса). Пробиотик Streptococcus dentisani усиливал свойства полифенолов. Это не означает, что вместо лечения кариеса у стоматолога можно пить красное вино – но, вполне вероятно, свойства содержащихся в этом виде алкоголя химических соединений будут полезны при разработке новых способов лечения болезней зубов и десен.