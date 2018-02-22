Красное вино полезно для зубов
Исследования проводились в лабораторных условиях. Специалисты моделировали ткань человеческих десен, а затем воздействовали на нее с помощью химических соединений в той же концентрации, которая характерна для красного вина. Ученые выделили два полифенола, которые работали лучше всего: это были кофеиновая кислота и одна из разновидностей кумаровой кислоты. Эти соединения снижали адгезивные свойства таких патогенов, как Porphyromonas gingivalis (одна из причин пародонтита), Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута, вызывает инфекции десен) и Streptococcus mutans (часто бывает возбудителем кариеса). Пробиотик Streptococcus dentisani усиливал свойства полифенолов. Это не означает, что вместо лечения кариеса у стоматолога можно пить красное вино – но, вполне вероятно, свойства содержащихся в этом виде алкоголя химических соединений будут полезны при разработке новых способов лечения болезней зубов и десен.
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Добавил Ivan в категорию Стоматология
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