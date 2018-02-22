Некоторые вирусы могут вызвать диабет

Каждая клетка нашего организма реагирует на гормон инсулин. Если, однако, клетки перестают воспринимать инсулин или его в организме оказывается слишком мало, у человека развивается диабет. Американские ученые из Joslin Diabetes Center обнаружили четыре вируса, которые продуцируют инсулиноподобные гормоны. Это открытие имеет большое значение для понимания механизма развития диабета и его лечения.Специалисты изучили крупные базы данных, содержащие геномные последовательности вирусов. Они обнаружили четыре вируса, которые паразитируют в рыбах, содержат участки генома, кодирующие инсулиноподобные белки. Все эти гормоны оказались активны и в отношении клеток человека. Мыши, которым вводили найденные гормоны, реагировали на них так же, как на инсулин.Обнаруженные вирусы встречаются только у рыб, но вместе с пищей могут попадать в организм человека. Сейчас ученые исследуют способность вирусов проникать через стенки человеческого кишечника. Если эти вирусы на это способны, не исключено, что именно они могут быть виновны в развитии диабета.В будущем эти выводы могут помочь разработать новые типы инсулина, которые будут храниться без холодильника и действовать дольше.