Кровь из носа: причины появления у взрослого человека



Незначительная. Таковой считается потеря крови в несколько миллилитров. Данное явление не несёт какой-либо опасности здоровью и не приводит к негативным последствиям. Подобная ситуация может навредить только детям, которые просто могут испугаться кровотечения.

Умеренная. Объём вытекшей жидкости не превышает 200 мл (более столовой ложки). Зачастую при такой кровопотере организм ослабевает, начинается головокружение, учащается пульс и появляется мерцание в глазах. В некоторых случаях возможно побледнение кожного покрова и слизистых оболочек.

Массивная кровопотеря. В этом случае кровь из носа у взрослого человека может бежать ручьём, суммарно вытекает 300 мл. Симптомы здесь не менее серьёзные: головная боль, головокружение, жажда, одышка, слабость, шум в ушах.

Профузное кровотечение. Является наиболее опасным. В данной ситуации кровь может пойти в больших объёмах – 500 мл и выше. Эта кровопотеря приводит к геморрагическому шоку, способному нарушить внутреннее кровообращение, вызвать заторможенность или потерю сознания, а также резко понизить артериальное давление.





Локальные. Затрагивают только нос и проявляются местно.

Системные. Образуются при воздействии изнутри и влияют на весь организм.





получение травмы (падение, удар, столкновение), в этом случае кровь буквально льётся;



попадание инородных предметов;



резкое высмаркивание, раздражение слизистой ногтями;



сухой воздух в помещении;



разрыв сосудов от притока крови (характерно для аллергиков);



воспаление: гайморит, синусит, ринит – из-за этих заболеваний в ноздрях образуются корки, раздражающие слизистую;



применение гормональных и стероидных спреев для носа;



вдыхание наркотических веществ;



изменение формы носового хряща;



образование опухолей;



атрофированная слизистая;



пластические операции.





постоянные стрессы, недосыпы, переутомление;



проблемы в функционировании сердечно-сосудистой системы;



высокое давление;



вегетососудистая дистония;



заболевание крови, при котором нарушается её свёртываемость;



дефицит витаминов С, РР и К и связанное с этим ослабление упругости сосудов и соединительной ткани;



солнечный удар;



лихорадка;



генетически передаваемая ломкость сосудов;



нарушение гормонального баланса;



резкие перепады давления (на глубине или на высоте).





анемия;



авитаминоз;



деформация носовой перегородки;



высокое давление;



попадание сторонних предметов – игрушек, горошин, бусинок, пуговиц и т. д;



нестабильный гормональный фон (как правило, это относится к подросткам во время полового созревания);



не до конца сформировавшиеся сосуды и слизистая;



получение травмы (падение, удар, столкновение);



применение капель и спреев, сужающих сосуды;



вирусные и простудные заболевания;



патологии, из-за которых нарушается проницаемость и свёртываемость крови;



опухоли и полипы в носу;



напряжение при откашливании и чихании;



сухой и спёртый воздух.





Для начала посадите больного на стул, слегка опустите его голову, чтобы обеспечить хороший отток крови. В том случае, если человеку трудно сидеть в таком положении, положите его на кушетку, но приподнимите её головной конец и поверните голову набок. Запрокидывать голову, когда из носа идёт кровь, строго запрещено! Такой способ не только не поможет, но, наоборот, может сильно навредить больному. К примеру, в таком положении кровь может попасть в рот, желудок или, что ещё хуже, в дыхательные пути.

Обеспечьте больному приток свежего воздуха (расстегните ему рубашку, проветрите помещение).

Положите на переносицу пакетик со льдом. Если через некоторое время кровотечение не остановится, сожмите ноздри на 5–10 минут. Высмаркиваться, когда из ноздрей бежит кровь, нельзя! Если жидкость попадает в рот, то её необходимо сплёвывать.

Если идёт кровь из носа, а все вышеперечисленные способы не дали особого результата в борьбе с проблемой, можно смочить турунду или тампон из стерильной ваты трёхпроцентной перекисью водорода или любым другим сосудосуживающим раствором, после чего ввести в ноздрю и оставить до полного прекращения кровотечения.

В случае, когда кровь течёт из-за насморка и образующихся в носовых проходах корочек, турунду или тампон стоит смазать вазелином. Таким образом вы смягчите раздражённую слизистую.

Если описываемая проблема является следствием солнечного удара, то пострадавшего нужно отнести в хорошо проветриваемое и прохладное место, а затем положить пакетик со льдом на переносицу и прохладную ткань на лоб и лицо.

Людям, у которых обильное кровотечение является последствием деформации носа при получении травмы, а также тем, кто никак не может остановить поток крови, необходимо срочно обращаться к врачу!





Правильно кушать и высыпаться.



Поддерживать в помещении влажность около 70 %.



Следить за тем, чтобы дети не совали в нос пальцы и инородные тела.



Надевать младенцам варежки-антицарапки.





Несколько раз сделайте сильные вдохи и выдохи.

Повторите эти действия, поочерёдно зажимая ноздри.

Выполните поочерёдное вдыхание с зажатыми носовыми проходами, по 5 секунд задерживая воздух на вдохе.





Легонько постукивайте костяшками больших пальцев по центру переносицы.

Вращательными движениями поглаживайте подушечками указательных пальцев слизистую носа в его основании.

Сначала легонько, а затем чуть сильнее постучите по крыльям носа.

Под конец смажьте вазелином носовую слизистую.



Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как носовое кровотечение. Чтобы разобраться в этой проблеме, понять, из-за чего может идти кровь из носа, важно знать причины такого состояния у взрослого человека. Для чего предлагаем вам внимательно ознакомиться с этой статьёй.Чтобы понять, почему часто идёт кровь из носа, нужно разобраться в причинах этого недуга. Существует много факторов того, отчего это случается. Причины кровопролития у взрослого человека бывают двух видов:Местные:Системные:В некоторых случаях может идти кровь из носа, если у человека болит и кружится голова, а также шумит в ушах.Мы уже обсудили, почему идёт кровь из носа у взрослых. Теперь стоит сказать про причины кровопотери у детей:Если у человека течёт кровь из носа, то что делать? В этом случае выполните следующий ряд действий:Многих это удивит, но для того, чтобы у человека больше никогда не пошла кровь из носа, нужно выполнять ряд простейших правил:Чтобы ещё лучше укрепить носоглотку, стоит выполнять простую дыхательную гимнастику:А вот утром и вечером можно проводить такой лечебный массаж:Если кровь из носа сопровождается другими болезненными ощущениями, её причины могут крыться в более серьёзном заболевании. В этом случае обязательно проконсультируйтесь с доктором.Теперь вы знаете, почему из носа течёт кровь и что с этим делать. Обязательно поделитесь этой информацией со своими близкими!