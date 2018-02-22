Кровь из носа: причины появления у взрослого человека
Классификация кровопотери
- Незначительная. Таковой считается потеря крови в несколько миллилитров. Данное явление не несёт какой-либо опасности здоровью и не приводит к негативным последствиям. Подобная ситуация может навредить только детям, которые просто могут испугаться кровотечения.
- Умеренная. Объём вытекшей жидкости не превышает 200 мл (более столовой ложки). Зачастую при такой кровопотере организм ослабевает, начинается головокружение, учащается пульс и появляется мерцание в глазах. В некоторых случаях возможно побледнение кожного покрова и слизистых оболочек.
- Массивная кровопотеря. В этом случае кровь из носа у взрослого человека может бежать ручьём, суммарно вытекает 300 мл. Симптомы здесь не менее серьёзные: головная боль, головокружение, жажда, одышка, слабость, шум в ушах.
- Профузное кровотечение. Является наиболее опасным. В данной ситуации кровь может пойти в больших объёмах – 500 мл и выше. Эта кровопотеря приводит к геморрагическому шоку, способному нарушить внутреннее кровообращение, вызвать заторможенность или потерю сознания, а также резко понизить артериальное давление.
Причины
Чтобы понять, почему часто идёт кровь из носа, нужно разобраться в причинах этого недуга. Существует много факторов того, отчего это случается. Причины кровопролития у взрослого человека бывают двух видов:
- Локальные. Затрагивают только нос и проявляются местно.
- Системные. Образуются при воздействии изнутри и влияют на весь организм.
Местные:
- получение травмы (падение, удар, столкновение), в этом случае кровь буквально льётся;
- попадание инородных предметов;
- резкое высмаркивание, раздражение слизистой ногтями;
- сухой воздух в помещении;
- разрыв сосудов от притока крови (характерно для аллергиков);
- воспаление: гайморит, синусит, ринит – из-за этих заболеваний в ноздрях образуются корки, раздражающие слизистую;
- применение гормональных и стероидных спреев для носа;
- вдыхание наркотических веществ;
- изменение формы носового хряща;
- образование опухолей;
- атрофированная слизистая;
- пластические операции.
Системные:
- постоянные стрессы, недосыпы, переутомление;
- проблемы в функционировании сердечно-сосудистой системы;
- высокое давление;
- вегетососудистая дистония;
- заболевание крови, при котором нарушается её свёртываемость;
- дефицит витаминов С, РР и К и связанное с этим ослабление упругости сосудов и соединительной ткани;
- солнечный удар;
- лихорадка;
- генетически передаваемая ломкость сосудов;
- нарушение гормонального баланса;
- резкие перепады давления (на глубине или на высоте).
В некоторых случаях может идти кровь из носа, если у человека болит и кружится голова, а также шумит в ушах.
Кровь из носа у детей
Мы уже обсудили, почему идёт кровь из носа у взрослых. Теперь стоит сказать про причины кровопотери у детей:
- анемия;
- авитаминоз;
- деформация носовой перегородки;
- высокое давление;
- попадание сторонних предметов – игрушек, горошин, бусинок, пуговиц и т. д;
- нестабильный гормональный фон (как правило, это относится к подросткам во время полового созревания);
- не до конца сформировавшиеся сосуды и слизистая;
- получение травмы (падение, удар, столкновение);
- применение капель и спреев, сужающих сосуды;
- вирусные и простудные заболевания;
- патологии, из-за которых нарушается проницаемость и свёртываемость крови;
- опухоли и полипы в носу;
- напряжение при откашливании и чихании;
- сухой и спёртый воздух.
Первая помощь
Если у человека течёт кровь из носа, то что делать? В этом случае выполните следующий ряд действий:
- Для начала посадите больного на стул, слегка опустите его голову, чтобы обеспечить хороший отток крови. В том случае, если человеку трудно сидеть в таком положении, положите его на кушетку, но приподнимите её головной конец и поверните голову набок. Запрокидывать голову, когда из носа идёт кровь, строго запрещено! Такой способ не только не поможет, но, наоборот, может сильно навредить больному. К примеру, в таком положении кровь может попасть в рот, желудок или, что ещё хуже, в дыхательные пути.
- Обеспечьте больному приток свежего воздуха (расстегните ему рубашку, проветрите помещение).
- Положите на переносицу пакетик со льдом. Если через некоторое время кровотечение не остановится, сожмите ноздри на 5–10 минут. Высмаркиваться, когда из ноздрей бежит кровь, нельзя! Если жидкость попадает в рот, то её необходимо сплёвывать.
- Если идёт кровь из носа, а все вышеперечисленные способы не дали особого результата в борьбе с проблемой, можно смочить турунду или тампон из стерильной ваты трёхпроцентной перекисью водорода или любым другим сосудосуживающим раствором, после чего ввести в ноздрю и оставить до полного прекращения кровотечения.
- В случае, когда кровь течёт из-за насморка и образующихся в носовых проходах корочек, турунду или тампон стоит смазать вазелином. Таким образом вы смягчите раздражённую слизистую.
- Если описываемая проблема является следствием солнечного удара, то пострадавшего нужно отнести в хорошо проветриваемое и прохладное место, а затем положить пакетик со льдом на переносицу и прохладную ткань на лоб и лицо.
- Людям, у которых обильное кровотечение является последствием деформации носа при получении травмы, а также тем, кто никак не может остановить поток крови, необходимо срочно обращаться к врачу!
Профилактика
Многих это удивит, но для того, чтобы у человека больше никогда не пошла кровь из носа, нужно выполнять ряд простейших правил:
- Правильно кушать и высыпаться.
- Поддерживать в помещении влажность около 70 %.
- Следить за тем, чтобы дети не совали в нос пальцы и инородные тела.
- Надевать младенцам варежки-антицарапки.
Чтобы ещё лучше укрепить носоглотку, стоит выполнять простую дыхательную гимнастику:
- Несколько раз сделайте сильные вдохи и выдохи.
- Повторите эти действия, поочерёдно зажимая ноздри.
- Выполните поочерёдное вдыхание с зажатыми носовыми проходами, по 5 секунд задерживая воздух на вдохе.
А вот утром и вечером можно проводить такой лечебный массаж:
- Легонько постукивайте костяшками больших пальцев по центру переносицы.
- Вращательными движениями поглаживайте подушечками указательных пальцев слизистую носа в его основании.
- Сначала легонько, а затем чуть сильнее постучите по крыльям носа.
- Под конец смажьте вазелином носовую слизистую.
Если кровь из носа сопровождается другими болезненными ощущениями, её причины могут крыться в более серьёзном заболевании. В этом случае обязательно проконсультируйтесь с доктором.
Теперь вы знаете, почему из носа течёт кровь и что с этим делать. Обязательно поделитесь этой информацией со своими близкими!
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