Какие позиции для сна вредят здоровью и красоте?

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Почему нельзя спать на животе взрослым людям? Как лучше подобрать позу для сна? Очень сложно себя контролировать в ночное время суток. Но можно начать с малого: выработать привычку засыпать вечером в той позе, что принесет максимальное расслабление. Отдых на животе можно оставить на дни отпуска, проведенного где-нибудь на пляже под теплыми лучами солнца.Появление сексуальных расстройств. Ученые установили, что во время ночного отдыха сдавливаются внутренние органы. Мочевой пузырь давит на репродуктивную систему. Постоянный дискомфорт в интимной зоне влечет за собой снижение сексуальной активности. Начинаются проблемы с получением удовольствия, снижается влечение к партнеру.Появление усталости и морщин на лице. Отдых лицом на подушке приводит к нарушению кровообращения в подкожном слое. Длительное сдавливание эпидермиса является причиной снижения упругости кожи, в результате которого начинают образовываться морщины. В первую очередь можно увидеть появление глубокой носогубной складки и вертикальную морщинку возле уголка губ.Сдавливание грудной клетки. Из-за сплющивания грудной клетки легкие не могут полноценно работать, поэтому внутри остается не обновленный воздух. В позе «лежа на спине» легкие полностью наполняются новым воздухом, поэтому сон восстанавливает силы организма за более короткий промежуток времени. Если сравнить между собой людей с разными привычками, то спящие на животе окажутся «сонями». Это как раз связано с неправильным положением тела, во время которого даже длительный сон не приносит должного отдыха.Повышение риска развития рака молочной железы. Сдавливание груди приводит к застойным процессам. Дополнительно, происходит растягивание молочных желез. Плюс генетическая предрасположенность к новообразованиям в организме может стать началом развития кисты или опухолей.Ухудшение имеющихся проблем с позвоночником. В такой позе голова сильно поворачивается влево или вправо, приводя к перекрытию сонной артерии. Для молодого поколения последствия будут сразу незаметны, а вот пожилые люди могут и не проснуться. При остеопорозе или атеросклерозе отдых на животе довольно часто приводит к инсульту.Развитие гастрита или язвы желудка. Наличие в желудке пищи перед сном влечет за собой поступление желчи через открытый привратник в желудок. Это происходит из-за того, что через 1,5-2 часа переваренная пища переходит в двенадцатиперстную кишку и раскрывает привратник. Чтобы избежать неприятностей, необходимо либо есть минимум за 3-4 часа до ночного отдыха, либо спать на боку.Целители Тибета рекомендуют спать на левом боку. Энергетике Луны соответствует левая половина тела, поэтому сон на этом боку продлит жизнь. А днем, когда доминирует энергетика Солнца, лучше лечь на правую сторону тела.Мануальные терапевты практикуют сон на животе для распрямления межпозвоночных хрящей. Эта же поза подходит для тех, у кого возникают проблемы с почками. Быстрее проходит очистка организма от шлаков.Врачи-гастроэнтерологи допускают сон на животе или спине только на пустой желудок. Как уже говорилось выше, прием пищи должен осуществляться за 3-4 часа до отхода ко сну. Если намечается дневной отдых, то по своей продолжительности он не должен превышать 1,5 часов. В том случае, когда нельзя скорректировать время ужина, следует засыпать на правом боку.Частая смена положений позволит каждому органу отдохнуть во время сна. Каждый индивидуально подбирает себе удобную позу для отдыха, в зависимости от состояния своего здоровья.Физиологи предлагают спать на спине для снятия напряжения с мышц шейного отдела и лучшего расслабления всех мышц. Лицо не соприкасается с подушкой, поэтому кожа к утру повышает свою эластичность. Для улучшения кровоснабжения головного мозга очень важно подобрать правильную подушку.Следует отказаться от сна на левом боку, если есть какие-либо проблемы с сердцем. Не рекомендуется спать на спине тем, кто храпит или страдает периодической остановкой дыхания.Поза «зародыша» (лежа на боку) является самой удобной для расслабления большей части мышц. Лучше всего выбирать правый бок для сна, чтобы предоставить возможность сердцу снять с себя нагрузку. Позвоночник в таком положении приобретает естественный изгиб, а кровоснабжение мозга идет своим чередом.Совместный сон с мужем или детьми может лишить полноценного отдыха. Если муж храпит, отбирает во сне одеяло или заставляет смещаться на край постели, то лучше изначально договориться о раздельном сне. Когда семейная пара прожила совместно несколько лет, ночной секс является исключением из правил. Так почему же продолжать спать вместе из-за призрачной надежды на интимную близость? Тем более, что есть вечернее и утреннее время... Это же касается и совместного сна с малышом. Отдельная кроватка, стоящая рядом с родительской, более предпочтительна для отдыха новоиспеченной мамы.