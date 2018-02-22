Все о зимних шалостях герпеса
У многих есть, но не всегда проявляется
Вирус простого герпеса 1-го типа (он же лабиальный) вообще-то есть у 60–90 процентов всех людей. Но проявляется он лишь эпизодически, когда состояние иммунитета позволяет ему начать размножаться. Так бывает, например, после болезней, из-за плохого питания или в осенне-зимний сезон.
Это заразно
Про простуду на губах надо знать прежде всего то, что это заразно, пока есть пузырьки. Вирус распространяется с их содержимым, которое попадает на руки или в слюну. Шарахаться от такого человека не обязательно, но от поцелуев и рукопожатий лучше воздержаться, а ему самому – завести отдельную посуду и полотенце до выздоровления. Теоретически можно предположить, что чихать на других в это время тоже не стоит, но на практике такая передача вируса маловероятна.
Боль можно уменьшить
Избавиться от герпеса невозможно, однако врач, заметив на губах пациента пузырьки, скорее всего пропишет ему противовирусный препарат. Зачем?
– Герпетические высыпания причиняют дискомфорт, – объясняет врач клинической лабораторной диагностики Владимир Мухин. – И есть медикаментозные способы минимизировать развитие симптомов. Если начать применять их в тот момент, когда человек чувствует, что вот-вот выскочит «простуда», высыпаний будет меньше, они не будут так болеть и быстрее пройдут.
Не только на лице
Так называемая простуда может выскочить не только на губах, но и, например, в носу или на веке – везде, где есть слизистая. А иногда и на коже, причем по всему телу, если есть серьезные нарушения иммунитета. Пузырьки на гениталиях тоже могут быть вызваны герпесом, хотя чаще всего другого типа, 2-го.
– Зачастую герпес 1-го и 2-го типа диагностируют вместе, не разделяя, – объясняет доктор Мухин. – Для здорового человека в обычном состоянии ни тот ни другой – не угроза. Однако они могут стать серьезной проблемой в определенных ситуациях – например при первичном заражении во время беременности. Поэтому тем женщинам, кто планирует зачатие, стоит уточнить, как обстоят дела с герпес-вирусами, и, если анализ крови на антитела покажет отрицательный результат, надо приложить все усилия, чтобы не заразиться в последующие 9 месяцев.
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