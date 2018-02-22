Эта специя должна быть в рационе каждого человека

Продолжаем публиковать новости о полезностях для здоровья. В этот раз у нас результаты ученых об одной восточной специи, которую нужно применять в рационе каждого человека. Возьмите себе на заметку.Недавно мы публиковали информацию про питание в Великий пост, а также овощ, продляющий жизнь. А в этот раз у нас сенсационные данные ученые про свойства куркумы.Ученые из Калифорнийского университета изучали влияние куркумы на людей, у которых трудности с запоминанием информации. Как оказалось в итоге, куркума — это не только основа карри, но и специя, которая может улучшить память и поднять настроение. Результаты исследования показали, что у куркумы есть противовоспалительные и антиоксидантные свойства, поэтому в Индии, где куркума — одна из любимых специй для блюд, такой низкий показатель болезни Альцгеймера.Полтора года длился эксперимент: участников в возрасте от 40 до 90 лет с жалобами на плохую память разделили на две группы. Первые употребляли 90 мг куркумы дважды в день, а вторых ученые кормили плацебо. В итоге те, кто не употреблял куркуму, стали еще хуже запоминать информацию. А люди, употребляющие куркуму, улучшили показатели когнитивных тестов на 28% и продемонстрировали небольшое улучшение повседневного настроения. Вот что о пользе куркумы говорит один из авторов исследования доктор Гари Смолл.Результаты нашего исследования свидетельствуют, что принятие относительно безопасной дозы куркумы может обеспечить значительные улучшения в мыслительной деятельности человека, его способности запоминать и радоваться жизни в течение многих лет.