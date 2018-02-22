Как самостоятельно определить аппендицит и не пропустить опасность?



Чаще всего отросток локализуется чуть ниже и правее пупка. Там же во время воспаления возникают болевые ощущения.



Иногда аппендикс находится выше, там, где располагается печень, соответственно неприятные ощущения связываются с ней.



Боль в слишком низко находящемся органе можно спутать с воспалением яичников у женщин или мочевыводящих путей у мужчин.



Если отросток сдвинут к позвоночнику, аппендицит «отдаёт» в поясницу, иногда в пах.





Главным признаком, указывающим на воспалившийся отросток, является боль. Она может нарастать постепенно или появляться резко. В большинстве случаев это колющие ощущения, которые практически невозможно вытерпеть. Человек пытается лечь в ту позу, которая уменьшит его страдания. Особенно опасно, когда боль пропадает. Нужно понимать, что аппендицит сам собой не проходит, а исчезновение данного симптома обозначает начало некроза и отмирание нервных окончаний.



Общее недомогание. Человеку сложно выполнять свои обычные обязанности, он хочет прилечь, ощущает слабость.



При аппендиците пропадает аппетит.



Появляется тошнота, в некоторых случаях – рвота, которая не приносит чувства облегчения.



Повышается температура, возникает озноб.



Количество ударов сердца достигает 90-100.



На языке появляется белый налёт.





Уложите заболевшего на спину, на ровную поверхность.



Нащупайте крайнее нижнее ребро справа. Легко постучите несколько ниже кости подушечками пальцев. Болевые ощущения свидетельствуют о недуге. Можно произвести такую же манипуляцию с подрёберной областью слева. Если там боль не обнаруживается, это лишь подтвердит опасения.



Попросите человека показать вам место, где локализуется наиболее острая боль. Надавите средним и указательным пальцами на эту область. Боль должна притупиться, а в момент, когда вы уберёте руку, она значительно усилится.



Ещё один признак аппендицита – неприятные ощущения в области отростка при попытке покашлять.



Если порекомендовать человеку принять позу эмбриона на правом боку, подогнув ноги и свернувшись калачиком, у него наступит временное облегчение. Перевернувшись и вытянув ноги, он почувствует себя хуже.





распространение боли по всей брюшине;



резкое ухудшение состояния человека;



повышение частоты сердечных ударов до 120 в минуту;



визуальные изменения: землистая бледность, заострение черт лица, западение глаз;



беспокойное состояние больного.





Во-первых, это анализ мочи. Если червеобразный отросток располагается рядом с мочеточниками, их может захватить воспаление. Это проявляется увеличением количества эритроцитов.



Во-вторых, делается анализ крови. При любом воспалении увеличивается число лейкоцитов.





в полости слепой кишки скопилась жидкость;



вздутие стенок, которые соседствуют с червеобразным отростком;



слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта видоизменена;



вдвое увеличен в объёме аппендикс, его стенки стали гораздо толще, чем в здоровом состоянии.



Червеобразный отросток или аппендикс – неоднозначная составляющая пищеварительной системы. Одни учёные называют его атавизмом – признаком, потерявшим свою функцию в процессе эволюции. Другие утверждают, что орган играет важную, но до конца не выявленную роль в формировании иммунитета. В любом случае воспалительный процесс, протекающий в этом органе, грозит серьёзными осложнениями, а иногда, если время упущено, и летальным исходом. Как определить аппендицит в домашних условиях – знают не все. А ведь это один из наиболее необходимых навыков по собственной безопасности.Некоторые люди так боятся аппендицита, что подозревают его симптомы в любом, даже самом незначительном, недомогании в области живота. Другие, наоборот, стараются не замечать воспаление вплоть до наступления критического состояния. Поэтому умение оказать себе или близкому человеку помощь, определить степень опасности и принять меры должно быть у каждого.Размеры органа составляют от 7 до 10 см в длину и около 2 см в диаметре. Аппендикс располагается за слепой кишкой, он отделён от неё небольшой перегородкой, которая предохраняет отросток от попадания отработанных продуктов. Воспаление, как правило, возникает в результате застоя каловых камней, воздействия паразитов. Иногда аппендикс бывает перекручен, что также вызывает повреждение перегородки. Если в отросток попадают бактерии, грязь, инородные тела и продукты переработки, повреждается слизистая. Затем возникает воспаление.Трудность самостоятельной постановки диагноза заключается в том, что орган может располагаться в разных областях брюшины.Особенно сложно выявить, что болит аппендицит у детей. Органы в брюшной полости ещё формируются, они постоянно растут и несколько смещаются. Поэтому даже подросшему ребёнку сложно объяснить свои ощущения. Взрослому лучше всего при явном недомогании малыша обратиться к врачу.Как определить аппендицит у ребёнка, специалист будет решать уже в условиях стационара. Однако дети могут пугаться того, что их собираются оставить в больнице, и обманывать родителей, говоря, что всё в порядке, а боли нет. Поддаваться на такие увещевания ни в коем случае нельзя. Малыш не знает ничего о течении болезни и не понимает, что может умереть. В данном случае, желание быть рядом отходит на второй план перед жизненной необходимостью лечения.Даже если вы знаете в теории, как болит аппендицит, важно удостовериться в своих опасениях или же расстаться с ними. Каждый взрослый человек в состоянии узнать, воспалился ли отросток, а после этого предпринимать те или иные действия.Как же определить аппендицит самостоятельно?Если все признаки подтвердились, главное, что нужно сделать безотлагательно – вызвать скорую помощь. Только профессиональные медики в условиях стационара смогут помочь больному.Однако, даже если, по вашим расчётам, аппендицит не подтверждается, правильно будет направить человека в больницу. Существует немалое количество заболеваний пищеварительных, репродуктивных органов, мочеполовых путей, симптоматика которых схожа с воспалением червеобразного отростка. При холецистите, панкреатите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, заболеваниях придатков помочь смогут только профессионалы.Самым серьёзным состоянием, возникающим вследствие аппендицита, является перитонит. Это разрыв оболочки отростка и излитие его содержимого (гноя и каловых масс) в брюшную полость. В таком случае человека может спасти только экстренная операция.Симптомы перитонита:При явных признаках прободения червеобразного отростка больному нельзя давать двигаться самостоятельно. Надо уложить его на ровную поверхность и вызвать скорую помощь.Чтобы принимать решения о способах терапии заболевания, врачу нужно точно знать, что именно воспаляется и болит у пациента. Даже если ручной осмотр указывает на аппендицит, доктор назначит ряд анализов и медицинских манипуляций, которые уточнят диагноз.Однако, даже лабораторные анализы не дают определённого результата и ясной картины, они лишь указывают на то, что организм не здоров.Более точные способы диагностики – это ультразвуковое исследование (УЗИ) и рентгенография. По их результатам можно сказать о следующих видоизменениях при аппендиците:В некоторых случаях применяется и хирургическая диагностика – лапароскопия. Она выявляет, какой вид аппендицита у пациента. В одних случаях это гангрена – отмирание клеток, в других – флегмона – риск излития содержимого в брюшную полость. Единственный способ лечения недуга – удаление отростка хирургическим путём.Нужно помнить, что воспаление аппендикса развивается очень быстро, особенно у детей. От начала недомогания до наступления критического состояния может пройти несколько часов. Вовремя предпринятые действия родных и близких, а иногда и самого больного – залог благополучного исхода аппендицита. Чуткое отношение к ухудшению состояния, ручной осмотр и ощупывание и, самое главное, вызов неотложной медицинской помощи – единственно правильные способы сохранения жизни и здоровья человека.