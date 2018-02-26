Как снять усталость с глаз: надёжные средства для сияющего взгляда



Использование электронных гаджетов: смартфонов, планшетов, ноутбуков и т. п. Усложняется ситуация тем, что многие люди вынуждены в силу своей профессии почти весь день проводить за компьютером, другие же используют гаджеты как средство связи и «зависают» в них часы напролёт. Зрение от этого портится, слизистая пересыхает, и глаза постоянно слезятся.

Длительный просмотр телевизора. Мерцающие картинки на экране также вредят глазам.

Плохая экология и неправильный образ жизни. Загазованность и запылённость воздуха, вредные привычки и отсутствие распорядка дня приводят к серьёзным нарушениям зрения.

Недосып. Недостаток сна сказывается на глазах не лучшим образом. Припухлости и мешки под глазами часто являются причиной недосыпания.





покраснение белков;



мешки, тёмные круги, отёк нижнего века;



жжение и резь в глазах;



слезоточивость и сухость глаз;



ощущение «звёздочек» в глазах.





При длительном нахождении перед компьютером используйте качественный жидкокристаллический монитор с высоким разрешением. При этом каждые 40 минут делайте перерывы в работе. Глаза должны находиться на расстоянии 70 сантиметров от экрана или дальше. Антибликовые очки, которые можно приобрести в аптеке, сделают пользование компьютером более безопасным.

Стоит ограничить пользование электронными гаджетами, особенно с маленькими экранами. Просматривая фильмы с телефона или планшета с маленькой диагональю, вы заставляете напрягаться ваши органы зрения, вследствие чего они быстро устают.

Просмотр телевизора – не лучшее занятие для глаз. В день можно находиться перед телевизором не более 40 минут и только на расстоянии 1,5–2 метра.

Полноценный сон: 7–8 часов сна в сутки – залог здоровых и отдохнувших век.

Во время чтения создайте оптимальные условия: свет не должен быть тусклым или чересчур ярким, недопустимо отражение от страниц. Нельзя читать лёжа или при поездке в транспорте.

Нужно беречь глаза от любых загрязнений, повреждений и инфекций.

После возвращения с улицы веки и лицо следует тщательно вымыть. Перед сном нужно обязательно очищать глаза от декоративной косметики.

Раз в год посещайте врача-окулиста в целях профилактики.





упражнения;



массаж;



примочки.





Снизить напряжение и увлажнить слизистую поможет правильное моргание. Сначала нужно крепко зажмуриться, а потом широко распахнуть веки. Далее часто моргать полминуты и повторить первое упражнение несколько раз. Можно выполнять аналогичную гимнастику для каждого глаза поочерёдно.

Чтобы сохранить остроту зрения надолго, необходимо выполнять упражнения, направленные на рассматривание предметов на разном расстоянии. Например, сначала можно направить взгляд вдаль, на облака или верхушки деревьев, а затем перевести его на любой предмет, лежащий на вашем рабочем столе. Можно также нарисовать точку на стекле и смотреть поочерёдно то на неё, то на природу за окном. Такая гимнастика быстро снимает усталость с глаз.

Хорошее расслабляющее упражнение – частое моргание на протяжении 15–20 секунд.





Разотрите ладони, чтобы они стали тёплыми.



Прикройте веки ладонями, полностью закрыв от света. Посидите так 3–4 минуты.



Затем выполняйте круговые массажные движения в уголках век и у основания бровей указательными пальцами обеих рук одновременно.





Из мяты, липы и ромашки. По чайной ложке трав нужно добавить в стакан с кипятком и настаивать в течение 15 минут. Ватные диски, смоченные в тёплом настое, следует накладывать на веки для улучшения циркуляции крови.



Марлевые повязки с тёртым сырым картофелем снимут покраснение глаз и избавят от рези.



Примочки из отвара петрушки и укропа расслабляют веки и убирают круги под глазами.



Примочки из молока или сока огурца также придадут глазам свежий вид без синяков и отёков.



Глаза не зря называют зеркалом души, по ним сразу можно понять, весело человеку или грустно, есть у него время на отдых или это для него непозволительная роскошь. Знания о том, как снять усталость с глаз, позволят не только скрыть некоторые нюансы своего времяпрепровождения, но и поправить здоровье «зеркала души».Глаза перенапрягаются и устают по нескольким причинам:Симптомы усталых глаз выражаются в следующем:Не стоит полагаться на быстрое избавление от этих симптомов, иногда они могут сигнализировать о начале серьёзных проблем, поэтому визит к офтальмологу ни в коем случае откладывать не стоит.Лучше не допускать переутомления и соблюдать простые меры профилактики:Вопрос о том, как снять усталость глаз от использования гаджетов или компьютера, недосыпа или неправильного образа жизни, актуален для всех поколений, поэтому постараемся ответить на него как можно более полно. Так, быстро снять усталость с утомлённых глаз помогут:Упражнения можно проводить прямо во время рабочего дня, они не займут много времени и не отвлекут от работы.В массаже нуждается не только тело, но и глаза, ведь за день они устают ничуть не меньше, а зачастую даже больше рук, ног или спины. Сеанс массажа для век может устроить себе каждый, для этого не нужны специальные навыки, достаточно лишь следовать рекомендациям по выполнению процедуры.За здоровье глаз отвечает самый маленький палец руки – мизинец. Поэтому можно помассировать подушечки этих пальцев для снятия напряжения с уставших век.Снять усталость с лица и век можно с помощью примочек из различных отваров и настоев:Утренний туалет сопровождайте протиранием век кубиками льда или контрастными умываниями, тогда заспанный и усталый вид не будет сопровождать вас всё начало дня.Не забывайте о важности здорового образа жизни, полноценного сна, соблюдения режима дня, гигиены чтения и работы с электронными гаджетами, в том числе с компьютером, тогда ваши глаза всегда будут выглядеть отдохнувшими и сияющими!