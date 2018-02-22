Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза

Актуальная проблема после затяжной зимы.Авитаминоз представляет собой довольно часто встречающуюся болезнь, которая характеризуется нехваткой витаминов.В зоне риска возникновения заболевания находятся:Беременные и кормящие женщины.Люди, страдающие хроническим стрессом и имеющие проблемы с психикой.Дети и подростки.Люди, которые неправильно питаются и сидят на строгих диетах.Вегетарианцы и веганы.Главными симптомами авитаминоза считаются: повышенная усталость и сонливость, тошнота, головокружение, снижение умственной и двигательной активности, плохое состояние кожного покрова, ногтей и зубов.Пациенты, страдающие авитаминозом, обладают слабой иммунной системой и гораздо чаще сталкиваются с различными инфекционными заболеваниями.Для того чтобы снизить вероятность возникновения авитаминоза рекомендуется:употреблять как можно больше свежих фруктов и овощей,в приготовлении еды использовать только свежую зелень,вести здоровый образ жизни,принимать витаминные комплексы,чаще бывать на свежем воздухе,сбалансировано питаться,употреблять отвар шиповника, который очень богат витаминами.