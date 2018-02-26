Почему болит грудь?
1. ВЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО ГРУДЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И С ТЕЧЕНИЕМ НЕДЕЛИ ПЕРЕСТАЁТ УМЕЩАТЬСЯ В ПРИВЫЧНОМ ДЛЯ ВАС БЮСТГАЛЬТЕРЕ
Вы испытываете такое ощущение, будто грудь отекла, однако со временем симптом проходит. Врачи объясняют это так: набухание груди происходит из-за естественных изменений гормонального фона на разных стадиях менструального цикла. Вторая его половина характеризуется тем, что уровень гормона прогестерона увеличивается, что может сказаться на груди — она болезненно увеличивается. Но это случается не со всеми — лишь со многими.
2. ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТОЯННО
Повышенная чувствительность груди и её набухание — один из симптомов ПМС, и беспокоиться о нём не стоит, если нет нестерпимой боли. Однако если грудь болит весь месяц и больше, ищите причину в другом. Болевые ощущения в груди, например, могут говорить о беременности или оказаться реакцией на гормональные противозачаточные средства.
3. ВЫ ОЩУЩАЕТЕ БОЛЬ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ
Важно понять, болит грудь полностью или только одна её часть. Если болевые ощущение вы испытываете только с одной стороны, обратитесь к врачу: это может быть связано с наличием определённых инфекций или кисты, которая должна исчезнуть с новым циклом. Если это инфекция, могут быть и другие симптомы, например, выделения из соска. Инфекция может появиться в организме в том числе и из-за удаления волосков, растущих вокруг ареолы.
4. ВЫ НАЩУПЫВАЕТЕ В ГРУДИ УПЛОТНЕНИЯ, А БОЛЬ ПОСТОЯННАЯ
Это может быть признаком мастопатии (фиброзно-кистозной болезни). Необходимо обратиться к специалисту и регулярно проводить осмотр.
рачи рекомендуют отказаться от кофе и подобрать подходящее по размеру бельё, чтобы избавиться от боли в груди. Если периодически грудь отекает, необходимо пить больше воды и уменьшить потребление соли.
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