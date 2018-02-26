Почему болит грудь?

Почти каждая женщина сталкивалась с подобной проблемой: стоит взбежать по лестнице или прыгать, поддерживая игру ребёнка, — грудь тут же начинает болеть. Это достаточно частое явление, боль от которого становится ярче во время физической активности. Однако попробуем разобраться, как облегчить неприятные симптомы, о каких проблемах и патологиях они могут рассказать и в каких случаях следует бить тревогу.Вы испытываете такое ощущение, будто грудь отекла, однако со временем симптом проходит. Врачи объясняют это так: набухание груди происходит из-за естественных изменений гормонального фона на разных стадиях менструального цикла. Вторая его половина характеризуется тем, что уровень гормона прогестерона увеличивается, что может сказаться на груди — она болезненно увеличивается. Но это случается не со всеми — лишь со многими.Повышенная чувствительность груди и её набухание — один из симптомов ПМС, и беспокоиться о нём не стоит, если нет нестерпимой боли. Однако если грудь болит весь месяц и больше, ищите причину в другом. Болевые ощущения в груди, например, могут говорить о беременности или оказаться реакцией на гормональные противозачаточные средства.Важно понять, болит грудь полностью или только одна её часть. Если болевые ощущение вы испытываете только с одной стороны, обратитесь к врачу: это может быть связано с наличием определённых инфекций или кисты, которая должна исчезнуть с новым циклом. Если это инфекция, могут быть и другие симптомы, например, выделения из соска. Инфекция может появиться в организме в том числе и из-за удаления волосков, растущих вокруг ареолы.Это может быть признаком мастопатии (фиброзно-кистозной болезни). Необходимо обратиться к специалисту и регулярно проводить осмотр.рачи рекомендуют отказаться от кофе и подобрать подходящее по размеру бельё, чтобы избавиться от боли в груди. Если периодически грудь отекает, необходимо пить больше воды и уменьшить потребление соли.