Новое лекарство ускорит срастание переломов

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Компания Novosteo разработала препарат, инъекции которого способы ускорить срастание костей при переломах. Современные исследователи предлагают множество способов, которые могли бы улучшить этот процесс. Для этого создаются биодеградируемые полимерные матрицы, имплантаты и другие структуры, которые требуют установки. Новое же лекарство можно вводить с помощью инъекций, что существенно упростит терапию.Сейчас компания Novosteo получила финансирование на проведение доклинических испытаний, а также клинических исследований с участием пациентов. Стюарт Лоу (Stewart Low), один из основателей Novosteo, поясняет, что после инъекции препарат не будет циркулировать по организму, а начнет скапливаться только в зоне перелома. Это позволит избежать возможных побочных эффектов, даже при лечении больших доз лекарства. Ожидается, что такое лечение станет менее неприятным для пациентов и более эффективным.Пока, впрочем, неясно, как именно работает препарат, и каким образом он ускоряет срастание переломов. Лоу и его коллеги заявляют о том, что под действием лекарства кости срастаются быстрее, однако пока этот факт не был продемонстрирован в ходе клинических исследований. Безопасность лекарства также еще не проверялась.Предполагается, что новый препарат, после того как пройдет все испытания, окажется полезен для спортсменов, которым необходимо как можно скорее восстановиться после травм, а также пожилых людей, переломы у которых случаются чаще, чем у более молодых.Одна из целей фаркомпании– помочь пожилым быстрее восстанавливаться после переломов шейки бедра, которые являются одной из основных причин инвалидности и смерти в этой возрастной группе.