Можно ли заниматься спортом при сильной простуде

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Многие из нас болеют простудой как минимум раз в год. Учитывая, что процесс выздоровления может занять неделю или даже две, у любителей спорта возникает вопрос о том, стоит ли заниматься спортом при простуде.Несомненно, тренировки несут пользу нашему организму, но продолжают ли они своё положительное воздействие во время болезни? Мнения спортсменов, тренеров и докторов отличаются друг от друга. Одни считают, что пропускать тренировки при «обычном ОРВИ» ни в коем случае нельзя, тогда как другие утверждают, что даже при слабой простуде любые нагрузки должны быть исключены.Когда занятия спортом является неотъемлемой частью жизни, отказ от них хотя бы на короткое время кажется чем-то невозможным. Именно поэтому многие из нас продолжают посещать тренажерный зал несмотря на простуды, объясняя это тем, что хуже от спорта не будет, а деньги, оплаченные за месяц или несколько месяцев вперёд, терять не хочется.Среди спортсменов существует «правило выше шеи», согласно которому заниматься спортом можно, если симптомы болезни наблюдаются не ниже уровня шеи. То есть, если следовать правилу «выше шеи», при лёгком першении в горле и насморке спорт не возбраняется. Но при соблюдении этого «правила» возможны осложнения вроде воспаления легких или бронхита, именно поэтому при болезни лучше отлежаться дома и следовать указаниям врача, а после выздоровления вновь взяться за тренировки. При сильном желании следует проконсультироваться с врачом или тренером, чтобы при необходимости изменить продолжительность тренировок и нагрузку.Заниматься спортом безопасно лишь в том случае, если врач не поставил вам диагноз гриппа и разрешил продолжить тренировки. В данном случае необходимо следить за продолжительностью занятий, которые не должны продолжаться более 45 минут, а также контролировать пульс, частота которого не должна превышать 120-130 ударов в минуту. Это поможет избежать появления пота и переохлаждения, которые точно не помогут в улучшении состояния здоровья при болезни.Даже если тренировка при простуде не ухудшит состояние организма, эффективности она всё равно не принесёт. Интенсивная тренировка является причиной всплеска гормона кортизола, который важен для иммунитета, вследствие чего болезнь может усилиться. При увеличении кортизола силовые показатели не улучшаются, а мышечная масса не растёт, ведь данный гормон разрушает белки, в том числе и мышечные.Разумеется, спорт на улице в холодное время опасен во время болезни, так как обильное потение, намокание волос и переохлаждение во время катания на лыжах и коньках практически неизбежно. Занятия в зале с другими людьми также не рекомендуются, ведь есть шанс заразить других. Даже если вы являетесь профессиональным спортсменом, и впереди у вас участие в важном соревновании или чемпионате, – подумайте о здоровье товарищей по команде. При пропуске одной игры вы не подвергнете их риску заболеть, а ваше здоровье, наоборот, скорее восстановится и позволит быстрее втянуться в процесс.Если вы не представляете своей жизни без спорта, то лучшим решением для вас будут занятия йогой и дыхательными упражнениями дома. Неспешные растяжки и восстановительные позы помогут снять стресс и облегчить боли. Также полезны прогулки, но тут стоит ориентироваться на свое состояние, например, можно просто сходить в более дальний магазин или аптеку. Ходьба, как и дыхательные упражнения, поможет избавиться от заложенности носовых пазух. При слабой простуде, при условии, что вы постоянно занимаетесь бегом, можно продолжить занятия данным видом спорта, но интенсивность должна быть заметно снижена. С плаванием надо быть осторожнее, особенно если у вас слабые уши. Даже при слабом насморке поход в бассейн не рекомендуется: хлорированная вода может вызвать аллергию или ещё более сильную заложенность носа.Не стоит забывать, что во время простуды снижается иммунитет и возрастает возможность заболеть чем-нибудь ещё, поэтому посещение общественных мест не рекомендуется. Во время простуды также необходимо обратить внимание на питание. Сон является хорошим дополнением к лекарствам, так же как и отдых, поэтому лучше как можно меньше смотреть телевизор и пользоваться компьютером. Вместо этого можно послушать музыку или аудиокнигу, лёжа на грелке. После полного выздоровления не стоит заниматься в прежнем режиме – стоит постепенно увеличивать нагрузку, наблюдая за своим самочувствием. Войти в привычный режим можно через неделю, которая поможет организму полностью восстановиться.Боль и дискомфорт в мышцах спины и ног могут быть предвестниками простуды или любого другого заболевания, поэтому при малейшем недомогании лучше остаться дома и последить за дальнейшими изменениями в самочувствии. Самодисциплина – это хорошо, но за здоровьем стоит следить не только во время и после болезни, а всегда. Сон и отдых служат для восстановления сил, а правильное питание, закаливание и тренировки повышают иммунитет и здоровье в целом, именно поэтому для всего этого нужно находить время.