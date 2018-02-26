Ученые: долгожительство – это парадокс

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Американские исследователи признались, что сбиты с толку обнаруженным ими парадоксом долгожительства - выяснилось, что многие люди, дожившие до 100 лет, проявляют склонность к нездоровым привычкам.Оказалось, что среди них много курильщиков, любителей спиртного и кофе, а также толстяков, - тем не менее, мозг этих людей долго остается молодым.Ученые отобрали 10 человек из числа «супердолгожителей» в возрасте от 80 до 100 лет, и вели наблюдение за ними в течение 24 месяцев. Кроме того, добровольцы проходили процедуры сканирования головного мозга, сообщил Медпортал.В ходе исследования были сделаны открытия, заставившие геронтологов сильно удивиться. Считалось, что своим здоровым долголетием (без появления деменции) человек обязан повышенной экспрессии гена APOE 22. Но данная работа показала: у наблюдаемых долгожителей такой генетической особенности не оказалось. Более того, в их мозге было обнаружено присутствие клубков тау-белка, которые вызывают деменцию, - однако, у них не было явных симптомов слабоумия, и они были удивительно для своего возраста социально активными людьми.Другим сюрпризом стало то, что большинство испытуемых не старались придерживаться специально здорового образа жизни. К примеру, 71% участников эксперимента были курильщиками, 83% регулярно употребляли алкоголь. Изучив особенности их питания, ученые сделали вывод, что и диета не имела отношения к тому, что люди жили так долго.Исследователи полагают, что долголетию, при котором ясность ума сохраняется до преклонных лет, способствуют обстоятельства жизни и мировоззрение людей. Оказалось, что «супердолгожители» имели более позитивный взгляд на жизнь, чем их сверстники.Кроме того, они постоянно заботились о своих близких и были очень активными в социальном плане – охотно и помногу работали, участвовали в общественных событиях. По словам ученых, каждого из наблюдаемых ими людей можно назвать «яркой личностью».Комментируя полученные в этом исследовании данные, профессор неврологии Калифорнийского университета Клаудиа Кавас заявила, что находка ученых бросает вызов тем выводам, которые делались прежде в этой области.