Как правильно лечиться мёдом при простуде



Так, мёд при простуде запрещено давать ребёнку до полутора лет, а тем более – смазывать ему нос внутри.



Лечение мёдом строго противопоказано людям, страдающим аллергией на продукты пчеловодства. Таким пациентам нельзя лечиться не только мёдом. Прополис, воск, подмор также могут быть опасны. К счастью, такая форма аллергии встречается довольно редко, но всё же рисковать не стоит. Если в вашей медицинской карточке ничего об этом не сказано, воспользуйтесь проверенным методом: нанесите каплю мёда на сгиб локтя и немного подождите. Если появятся зуд, краснота, отёк, – продукт вам противопоказан.



Лечиться нужно только качественным мёдом. Многие недобросовестные пасечники подкармливают пчел сахаром или, что ещё хуже, – медицинскими препаратами, которые ускоряют процесс сотообразования. Все эти вещества остаются в сотах и благополучно переходят вместе с ним в организм больного, что отнюдь не способствует выздоровлению.



Кроме того, мёд противопоказан больным, страдающим сахарным диабетом. Сладкое не просто вредит здоровью этих людей, но и представляет серьёзную угрозу жизни.



Людям, у которых нарушено функционирование печени или поджелудочной железы, также не рекомендуется лечить простуду мёдом. Если всё же такая необходимость возникает, необходимо строго соблюдать дозировку и не принимать больше вещества, чем указано в рецепте.



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Заветная баночка мёда хранится в буфете на каждой кухне. Стоит съесть пару ложек этого волшебного средства – и болезнь отступает, голова становится светлой и ясной, а жизнь – стоящей штукой!Почему мы его так любим? Какими полезными свойствами он обладает? Сколько его можно съесть, чтобы не навредить своему здоровью? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в нашей статье.Мёд по праву считают одним из самых полезных природных продуктов. Благодаря особенностям своего химического состава он помогает практически при любом заболевании, нормализует работу внутренних органов и наращивает иммунитет.Смягчающие свойства мёда нередко применяют для того, чтобы снять воспаление со слизистых оболочек (в частности, при стоматите), избавиться от отёка. Его высокая калорийность способствует быстрому снабжению организма питательными веществами. Это актуально для восстановления выздоравливающих после тяжёлой болезни, особенно если болеет ребёнок. Кроме всего прочего, мёд предохраняет человеческий организм от преждевременного старения, улучшает обмен веществ, помогает бороться с инфекцией, создавая дополнительные защитные барьеры.Какой же мёд считают самым полезным при простуде? Официальная и народная медицина в этом вопросе на редкость единодушны: натуральный мёд, собранный с разнообразных растений. Он должен быть светлым и жидким, без следов засахаривания. Почему он должен быть именно таким?Для светлого мёда пчелы собирали пыльцу с разных цветов и он, как губка, впитал в себя все их лечебные свойства. Именно такой подходит для лечения простуды мёдом.Но даже если мёд светлый, совсем не обязательно он будет полностью натуральным. Хорошо, если вам попадётся продукт, просто разбавленный сахаром. Но ведь некоторые недобросовестные «пасечники» ухитряются производить его на собственной кухне из чистого сахара и красителя. Такой «мёд» совершенно бесполезен. Поэтому не стоит искать на рынке мёд подешевле, ведь натуральный, высокого качества, без примесей стоит дорого. Но самый надёжный способ приобрести продукт, который действительно принесёт пользу – свести знакомство с честным, добросовестным пасечником.Существует множество сортов мёда: акациевый, гречишный, подсолнечниковый, вересковый, липовый, цветочный и другие. Конечно, это не значит, что пчёлы летают исключительно на растения одного вида. Название дают по основному медоносу.Почти все сорта к середине осени кристаллизуются, но некоторые (майский, акациевый) очень долго остаются жидкими. Все виды мёда целебны. А вот какой из них придётся вам по вкусу, можно узнать, только попробовав.Принимают мёд понемногу, не более одной-двух ложек в день. Существует миф, что, чем больше лекарств выпьешь, тем быстрее наступит выздоровление. На самом деле это не так. Если употреблять его слишком часто, большими порциями, то готовьтесь к тому, что вскоре он попросту перестанет помогать. Это происходит от того, что болезнетворные микроорганизмы постепенно приспосабливаются к изменению условий существования, и чем агрессивнее становится среда их размножения, тем быстрее происходит мутация. Действительно, после первого приёма большой порции мёда вы почувствуете облегчение. Однако если вы и дальше будете есть сладкое лекарство банками, бактерии приспособятся к нему и «научатся» защищаться. Тогда он вовсе перестанет оказывать положительный эффект.Не следует нагревать мёд до высокой температуры, так как его полезные свойства при этом теряются. Однако и есть его холодным тоже не рекомендуется. Лучше всего подогреть его на водяной бане до температуры около 40°C – она не разрушит его структуру, но и не навредит и без того больному горлу. Классический вариант – немного чая с медом и имбирём, при простуде это средство весьма эффективно. Если боль в горле не мешает вам нормально глотать, можете намазать мёдом кусочек яблока и есть вприкуску. Так даже лучше, потому что в этом случае мёд не подвергается воздействию высокой температуры и полностью сохраняет все полезные свойства.Очень вкусен и полезен сотовый мёд, особенно при ангине. Отломив небольшой кусочек, его медленно жуют, после чего воск выплёвывают.При простуде и гриппе лучшее средство от кашля – калина с мёдом. Чтобы приготовить этот вкусный целебный напиток, возьмите 100 граммов свежих, сушёных или замороженных ягод калины. Залейте их крутым кипятком (3-4 стакана) и томите на слабом огне ещё 10 минут. После этого дайте отвару медленно остыть под крышкой до тёплого, процедите и добавьте 1-2 столовых ложки липового мёда. Как следует размешайте и пейте по половине стакана за полчаса до еды. Если к очередному приёму напиток успел остыть, слегка подогрейте его – эффективность тёплого калинового чая с мёдом при простуде будет максимальной.Все знают, что недолеченный насморк нередко становится причиной воспаления придаточных пазух – гайморита. Далеко не во всех случаях избавиться от этого заболевания можно с помощью медикаментов. Тогда врач назначает прокол. Но есть одно народное средство, которое успешно справляется даже с запущенным гайморитом. Это алоэ с мёдом.Для его приготовления вам понадобится жидкий или растопленный на водяной бане мёд и сок алоэ (растению должно быть не менее трёх лет), взятые в равных количествах. Тщательно перемешайте компоненты, наберите в пипетку 1-2 см медового лекарства и введите в одну ноздрю. Постарайтесь как можно дольше не сморкаться. Затем повторите процедуру со второй ноздрёй. Через некоторое время у вас начнутся обильные выделения из носа. Когда они прекратятся, гайморовы пазухи будут намного чище. Изредка может возникнуть необходимость повторить процедуру, но чаще всего выделения выходят с первого же раза.Существует интересный и чрезвычайно эффективный рецепт, который помогает от неприятного першения в горле, кашля и других симптомов. Его можно давать даже ребёнку при условии, что у него нет аллергии. Состоит рецепт в следующем: нужно мелко нарезать головку лука и смешать с таким же количеством мёда. Смесь помещают в стеклянную банку, завинчивают металлической крышкой и ставят на пять или шесть часов в тёплое место, чтобы лук пустил сок. По прошествии этого времени банку переносят в прохладное место, но не холодное место. Принимают лук с мёдом по чайной ложке трижды в день, лучше всего – после еды. Пить его перед едой не рекомендуется, так как это средство создаёт кратковременный, но весьма ощутимый привкус во рту. Если после приема лекарства вас слегка тошнит, постарайтесь побороть рвотные позывы и выпейте стакан прохладной кипячёной воды. Однако если вам хочется выздороветь как можно скорей, это средство – как раз то, что нужно. Оно действует очень быстро, подходит всем. Улучшение наступает уже на второй или на третий день после начала лечения, а полное выздоровление – через неделю.Ни для кого не секрет, что насморк – это чрезвычайно неприятное явление, при котором человек не только теряет способность ощущать запахи, но и просто дышать. Если вы не чаяли на ближайшее выздоровление, то восстановить работу носоглотки и избавиться от заложенности помогут мёд и чеснок.Лечение проводится очень просто – сначала больному нужно съесть чайную ложку мёда. Это способствует снятию раздражения со слизистых оболочек. Затем необходимо раздавить несколько зубков чеснока, поместить его в глубокую миску и вдыхать запах, стараясь делать это через нос. Почти сразу начнутся очень сильные сопли. Высморкайтесь и продолжайте процедуру. Не стоит бояться, если на некоторое время выделения усилятся. Вскоре они прекратятся, а больной будет чувствовать себя как на пятый или шестой день болезни, то есть, выздоравливающим.Вдыхать запах чеснока необходимо в течение получаса, делая небольшие перерывы после каждых 10 минут. Обычно после двух-трёх заходов заложенность носа пропадает, и пациент получает возможность нормально дышать. После этого необходимо обмакнуть кончики пальцев в жидкий мёд и аккуратно вмассировать его в крылья носа, переносицу и область лобных пазух.В крайне редких случаях может потребоваться повторная процедура. Как правило, одной бывает достаточно, чтобы помочь заболевшему.Мёд – это одно из наиболее популярных и безопасных народных средств для лечения простуды, однако и этот, казалось бы безобидный, продукт имеет свои противопоказания и может нанести серьёзный вред здоровью.Простуда – это не только мучительный кашель и заложенный нос. Это тёплый плед, шерстяные носки, интересная книга, кружка горячего зелёного чая с лимоном и ложечка мёда в красивой креманке – всё то, что создаёт неповторимое ощущение комфорта.