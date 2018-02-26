Симптомы и способы лечения плоскостопия у взрослых



Ношение тесной и неудобной обуви на высоком каблуке или вовсе без него.



Наследственная предрасположенность (если у родственников есть плоскостопие, то велика вероятность развития недуга).



Избыточный вес (в том числе чрезмерная прибавка в весе в период беременности). В этом случае сначала избавляться нужно от первопричины, то есть восстановить нормальную массу тела.



Травмы костей и сухожилий нижних конечностей.



Патологии, провоцирующие хрупкость костей (рахит, осложнения после гриппа).



Мышечная слабость ног (способна стать результатом сидячей работы, малоподвижного образа жизни).



Большая нагрузка на ноги.





Сначала человек просто жалуется на появление усталости в ногах.



Затем возникают боли, которые могут отдавать в поясницу.



Увеличиваются косточки на больших пальцах, это провоцирует образование костной мозоли. Через какое-то время происходит деформация большого пальца, который начинает менять своё положение, занимая позицию над вторым пальцем.



Люди, страдающие подобным диагнозом, вынуждены постоянно бороться с мозолями и натоптышами.



Пациенты с этим диагнозом не способны сделать даже несложные движения, например, приподняться на носочках для них является трудновыполнимым действием.





Во-первых, стопы перестают выполнять амортизирующую функцию. Результатом становится прохождение ударной волны вверх по скелету во время ходьбы. Повышенная нагрузка негативно сказывается на позвоночнике, суставах таза, коленей и голеностопа. Возможно развитие таких заболеваний, как сколиоз, защемление межпозвоночных дисков, артрит.



Запущенное плоскостопие обязательно проявится в виде появления косточки на большом пальце. Кроме того, в ногах частично или полностью нарушаются процессы кровообращения.



Патология стоп способна привести к серьёзным заболеваниям коленных суставов, нарушениям в позвоночнике, ярко выраженным болям в суставах, образованию пяточных шпор.





На первых этапах развития недуга можно воспользоваться ортопедическими стельками, которые помогают поддерживать и формировать необходимый свод стопы. Если случай более тяжёлый, на среднюю часть подошвы может потребоваться наложение фиксирующей повязки.



Полезно обратиться к физиотерапевтическим процедурам: массажу, иглорефлексотерапии. Поможет и специальная гимнастика при плоскостопии, которая возвращает мышцам стоп тонус.



Как исправить плоскостопие, если пациента мучают сильные боли? В этом случае ему назначают лечебные ножные ванночки и компрессы.



При запущенной продольной патологии, когда невозможно стоять на ногах даже непродолжительное время, пациенту рекомендуют оперативное вмешательство. В результате такого воздействия больному заменяют повреждённые связки на искусственные имплантаты. Подобная коррекция показана не всем и требует длительного восстановительного периода в специализированных учреждениях.



Очень важно обеспечить регулярную лечебную гимнастику. Существуют специальные упражнения при плоскостопии у взрослых, они совсем не сложные, но требуют выполнения дважды в день.





Главное правило: старайтесь как можно больше ходить босиком по земле, траве, песку.



Носите только удобную обувь, которая не стесняет движений. Каблук должен быть устойчивым и высотой не более 3–4 см.



Стоит отказаться от видов спорта, которые предусматривают повышенную нагрузку на стопы.



Избавиться от плоскостопия помогут специальные массажные коврики для ног. Применяйте их в быту (постелите в ванной или у кровати).



Очень полезно делать профилактическую гимнастику для стоп, заниматься плаванием. Если приходится долго сидеть за рабочим столом, то необходимо периодически вставать для выполнения лёгкой разминки.



Плоскостопие – патология, отличительной особенностью которой является деформация стопы. Коварство недуга заключается в том, что проявившиеся в юном возрасте изменения свода стопы долго не дают о себе знать и проявляются через много лет, когда исправить ситуацию уже крайне трудно.Заболевание не настолько безобидно, как думает большинство обывателей. Поэтому важно начать лечение плоскостопия у взрослых своевременно.Здоровая стопа обладает двумя сводами: продольным и поперечным. Каждый из них важен для обеспечения амортизации. Кроме того, именно стопы помогают человеку держать равновесие и не падать при ходьбе. Также они обеспечивают частичную разгрузку нижних конечностей.Если стопы деформируются и уплощаются, то человеку ставят диагноз «плоскостопие». Прежде чем определить, как лечить плоскостопие у взрослых, необходимо установить форму и степень заболевания. А затем принимать меры по исправлению ситуации у взрослых в домашних условиях.Полностью оставить без внимания патологию нельзя, так как со временем она обязательно проявится болью в ногах и других частях тела.Причины, приводящие к развитию деформации стоп, могут быть различными. К наиболее распространённым можно отнести следующие:В подавляющем большинстве случаев (порядка 90 %) плоскостопие диагностируют у людей со слабым развитием мышечно-связочного аппарата ступней.На самых первых стадиях заболевание протекает без видимых признаков. По мере развития плоскостопия симптомы у взрослых отмечаются такие:Каждый человек может самостоятельно установить наличие патологии. Нужно обратить особое внимание на обувь при плоскостопии у взрослого. Для этого требуется внимательно её рассмотреть. У людей с такой патологией можно заметить изнашивание внутренней стороны, в то время как у здорового человека стирается задняя часть носка и пространство перед пальцами.Кроме того, страдающим данной патологией даже незначительные физические нагрузки приносят сильную боль в ногах, появляется отёчность, а в некоторых случаях – судороги.Перечисленные признаки плоскостопия проявляются у всех по-разному. После подтверждения патологии возникает вполне уместный вопрос о том, лечится ли недуг.Нужно понимать, что последствия плоскостопия у взрослых чреваты развитием патологий во всей системе опорно-двигательного аппарата.Если иметь представление, чем опасно плоскостопие, удастся своевременно принять необходимые меры и избежать нежелательных последствий.Итак, как вылечить плоскостопие у взрослых?Итак, избавляемся от патологии с помощью перекатов с пятки на носок, катаем по полу палочку и небольшой мячик (типа теннисного), собираем пальцами ног с пола мелкие предметы (для этого подойдут пуговицы, галька, небольшие камушки без острых краёв, крупная фасоль и горох).Полезно делать самомассаж ступней и голеней, уделяя внимание растиранию подошвы, пальцев, межпальцевого пространства, пятки. При ходьбе старайтесь наступать на внешнюю сторону ступни, подтягивайте свод.Чтобы избежать развития этой серьёзной патологии, важно своевременно проводить профилактику плоскостопия у взрослых.Вопрос о том, можно ли вылечить плоскостопие у взрослых, очень серьёзен. Нельзя пускать заболевание на самотёк, при первых же симптомах недуга незамедлительно нужно обратиться к ортопеду. Лечащим врачом будет оценена ситуация и рекомендованы лечебные действия.