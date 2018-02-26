Раскрыто опасное последствие алкоголизма

Ученые указали на новую опасность алкоголической зависимости людей.Канадские ученые провели исследования и обнаружили, что постоянное употребление алкоголя увеличивает риск развития слабоумия всех типов, отмечает MedicalXpress.Специалисты рассмотрели показатели 57353 пациентов больниц Франции, которые страдали от раннего диагноза деменции. Выяснилось, что 57% процентов пациентов активно "увлекались" распитием спиртных напитков. Минимальная доля этанола – 60 граммов в день, способна нанести серьезный вред человеческому организму. Выявленное соотношение указывает на то, что хронический алкоголизм оказывает особое сильное влияние в молодом возрасте, вызывая слабоумие. Ученые отметили, что женщины чаще всего подвержены этому психическому заболеванию.В своей работе специалисты указали на то, что необходимо немедленно снижать масштабность людей, страдающих от алкоголизма, принять все меры по излечению.Распространенное заболевание также способно сократить продолжительность жизни на 20 лет. Алкоголь также пагубно влияет и на развитие других видов болезней – это болезни печени и желудка, повышенное давление, развитие депрессии, потеря слуха, диабет. Именно поэтому, принимая очередную дозу "химичекого оружия", необходимо задуматься о последствиях.