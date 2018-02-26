Разоблачение «полезных» продуктов, которые на самом деле вредные

Сегодня здоровый образ жизни популярен как никогда. Каждый уважающий себя человек старается исключить вредную пищу из своего рациона и активно интересуется информацией о здоровом питании. Вот только эта информация зачастую базируется не на стремлении оздоровить человека, а сугубо на маркетинговых целях. Вы потребляете, казалось бы, полезные и диетические продукты, но лишний вес так и не уходит, да и безупречным здоровьем похвастаться не получается. Избавиться от заблуждений вам поможет наш список вредных продуктов, которые позиционируются производителями как якобы полезные.На этом продукте многие пытаются похудеть, однако достаточно поинтересоваться технологией его производства, чтобы убедиться в безнадежности этого стремления. Во-первых, хлопья изготавливаются вовсе не их цельной кукурузы, а из кукурузной муки. Для этого зёрна очищают от оболочки и зародыша и измельчают в порошок. По составу такой продукт близок к пшеничной муке высшего сорта, то есть это чистый крахмал, лишённый каких-либо витаминов и минералов.Во-вторых, для придания изделию из крахмала вкуса в него добавляют соль, сахар или сахарозаменители, усилители вкуса. «Полезность» же достигается за счёт обогащения синтетическими витаминами. В итоге на выходе получается далёкий от натуральности и при этом вовсе не диетический продукт, так как его калорийность составляет около 400 ккал на 100 г.Ещё один вариант быстрого завтрака, в полезности которого мало кто сомневается. Однако, если речь идет о мюсли из магазина, то вреда для здоровья и фигуры от них будет больше, чем пользы. Производители нередко улучшают вкус своего продукта с помощью сахара и искусственных добавок, а также покрывают сухофрукты и орехи жиром для лучшего хранения. К тому же сухофрукты нередко заменяют цукатами, которые содержат огромное количество сахара и искусственных красителей.Если вы хотите употреблять действительно полезные мюсли, сделайте их самостоятельно. Просто смешайте цельные овсяные или мультизлаковые хлопья с сухофруктами, орехами и семечками. Состав ингредиентов можно каждый раз менять, так продукт долго не надоест, и будет насыщать организм разнообразными витаминами и минералами.Бывают нескольких видов – энергетические, протеиновые, батончики для похудения. В первую очередь отметаем третий вариант: похудеть на продукте с калорийностью около 350 ккал на 100 г просто нереально. Даже если вам удастся найти батончик с меньшей калорийностью, из-за небольшого объёма насытиться надолго им всё равно не получится. Если вы не планируете морить себя голодом, то нормально поесть всё равно придется, и употребление данного продукта потеряет всякий смысл.Не будет эффективным и набор массы с помощью протеиновых батончиков. Белок в них, как правило, соевый, не отличающийся хорошим качеством. А в дополнение к нему идет большое количество сахара и искусственных добавок. Масса от такого продукта, конечно, растёт, вот только представлена она не столько мышцами, сколько жировыми отложениями. А вместо энергетических батончиков перед тренировкой полезней будет съесть порцию сложных углеводов из круп или спагетти твёрдых сортов, которые будут питать мышцы более длительный промежуток времени.Фруктоза – это сахар из фруктов, который при употреблении в составе цельных плодов не представляет угрозы для здоровья. Но в ответ на стремление людей минимизировать рафинированный сахар в своем рационе, производители все чаще стали заменять его на фруктозу.Такие продукты могут быть полезны, но далеко не для всех. Фруктоза рекомендуется диабетикам, так как для её усвоения не требуется выработка инсулина. Но здоровому человеку такая замена ни к чему, тем более что фруктоза имеет нехорошее свойство напрямую трансформироваться в жировые отложения.Надпись «0% жирности» на упаковке йогурта или творожка выглядит заманчиво для человека, желающего сбросить лишний вес. Однако отсутствие жиров производителям приходится компенсировать большим количеством сахара и усилителей вкуса, потому что обезжиренный продукт без добавок настолько пресный, что второй раз покупать вы бы его точно не стали.К тому же прямая взаимосвязь между потреблением жиров и набором лишних килограммов отсутствует, потому что их истинная причина кроется в избыточном потреблении простых углеводов из сладостей, фастфуда и других рафинированных продуктов. Жиры же крайне необходимы организму для поддержания обменных процессов, синтеза гормонов, а также хорошего состояния кожи, волос и ногтей.Большим заблуждением является то, что если хлеб не белый, то он полезен. Но изделие из белой муки достаточно легко преобразить с помощью красителей. Да и чёрный хлеб естественного цвета из ржаной муки высшего сорта будет не намного полезнее пшеничного.Поэтому обязательно читайте этикетки на хлебобулочных изделиях. Вместо муки высшего сорта, на первом месте в составе полезного хлеба должна стоять мука цельнозерновая.Разница между белым рафинированным сахаром и коричневым необработанным не такая существенная, как многим хотелось бы. Оба продукта являются простыми углеводами, моментально всасывающимися в кровь и вызывающими резкие скачки уровня глюкозы.Из-за отсутствия обработки в коричневом сахаре действительно имеются некоторые ценные питательные вещества, но их количество настолько мало, что это никак не оправдывает употребление этого продукта. И платить ради них в несколько раз больше точно не стоит. К тому же натуральный импортный тростниковый сахар на российском рынке найти достаточно сложно. Большая часть продаваемого продукта российского происхождения, это обычный рафинад, которому придали коричневый оттенок с помощью окрашивания патокой.Сухофрукты являются спорным продуктом, который может принести как пользу, так и вред. В высушенных фруктах содержится огромная концентрация полезных витаминов и минералов. Но и простых сахаров в них не меньше. Поэтому при склонности к полноте увлекаться ими точно не стоит. Также проблема в том, что найти на прилавках действительно натуральные и полезные сухофрукты очень сложно. Для лучшего хранения их покрывают жиром и различными химическими соединениям, да и для ускорения производства сушат не естественным методом, а при помощи печей. Из-за высоких температур сухофрукты теряют большую часть питательных веществ и становятся не полезнее, чем обычные конфеты.Натуральный продукт можно отличить по невзрачному виду. Такие сухофрукты более сморщенные, твёрдые и лишены привлекательного блеска. Ещё более полезным будет продукт собственного изготовления. Гораздо целесообразнее приобрести сушилку, в которой фрукты и овощи лишаются влаги под воздействием умеренных температур, или сушить урожай естественным путём, просто на воздухе. Тогда вы всегда сможете быть уверены в качестве и полезности своих сухофруктов.Массовая увлечённость здоровым образом жизни не может не радовать. Но омрачает эту картину огромное количество ложной информации, распространяемой маркетологами. Не стоит верить абсолютно всем обещаниям производителей. Если вы хотите действительно правильно питаться, не ленитесь самостоятельно изучать информацию, интересоваться технологией производства тех или иных продуктов, а также обязательно читайте состав на этикетках.