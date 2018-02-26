Как выбрать очиститель воздуха для вашего дома
Принцип работы устройства и его разновидности
С помощью очистителя можно избавить воздух от пыли, табачного дыма, пыльцы растений, шерсти животных, спор плесени и многих других аллергенов. Процесс очистки происходит путем прогона потоков воздуха через установленные в приборе фильтры. Именно от разновидности и качества этих фильтров зависит эффективность устройства, а также его стоимость.
В очистители воздуха устанавливаются следующие виды фильтров:
- Электростатические. Наиболее эффективны против пыли и табачного дыма. Способны обрабатывать большие площади. Принцип очищения основан на придании пылинкам положительного электрического заряда с одновременным притягиванием их к отрицательно заряженным пластинам. Еще один плюс таких фильтров в том, что они моющиеся, то есть не требуют постоянной смены и не несут дополнительных расходов.
- НЕРА-фильтры. Представляют собой сложенный в гармошку волокнистый материал, задерживающий пыль и аллергены. Бывают одноразовыми, изготовленными из стекловолокна или бумаги, и многоразовыми – из фторопласта. Последние способны задерживать частицы в 5 раз меньшего размера, чем обычные бумажные.
- Фотокаталитические. Самый современный тип. Они не просто задерживают в себе загрязнения, а сразу же их уничтожают. Происходит это благодаря фотокатализу – химической реакции, начинающейся при взаимодействии диоксида титана с ультрафиолетовым излучением. Под воздействием этого процесса органические частицы разлагаются на воду и углекислый газ. Такой фильтр не требует ни очищения, ни замены.
Современные фильтры дополнительно оснащаются функциями ароматизации воздуха, ионизации, а иногда и увлажнения. Такой многофункциональный прибор создаст максимально комфортный микроклимат в помещении, и станет незаменим не только для астматиков и аллергиков, но и для всех, кто заботится о своём здоровье.
Критерии выбора очистителя
Помимо разновидности фильтров при покупке прибора необходимо обратить внимание на следующие характеристики:
- Производительность. Параметр указывается в кубических метрах, и он должен составлять не менее трёх объемов помещения, в котором будет работать прибор. Например, если объем комнаты составляет 80 кубометров, то производительность очистителя должна быть не менее 240 кубометров.
- Уровень шума. Этот момент стоит проверить заранее, так как устройство будет работать круглосуточно и может причинять неудобства по ночам.
- Эксплуатационные расходы. Выяснив срок эксплуатации фильтров, заранее просчитайте, во сколько вам обойдётся годовое обслуживание прибора. Что же касается электроэнергии, то тут волноваться не о чем: очистители расходуют ее экономично и не повлекут больших дополнительных затрат.
- Тип управления. Ряд моделей оснащен интеллектуальным типом управления, под которым подразумевается самостоятельная настройка мощности в зависимости от уровня загрязнения воздуха в квартире. По отзывам потребителей, это единственная дополнительная функция, за которую стоит переплатить.
- Простота в уходе. Если фильтры требуют ручной очистки, стоит заранее расспросить консультанта о технике её осуществления, чтобы потом не выяснилось, что ухаживать за прибором слишком сложно и затратно по времени.
Значительно различаются устройства и по стоимости. Для очистителя воздуха справедливо правило – чем дороже, тем эффективней.Причём следует сразу учесть величину эксплуатационных расходов. Дорогие модели в этом плане более экономичны, а иногда и вовсе не требуют последующих затрат. Поэтому лучше один раз вложить крупную сумму и получить лучшее качество работы, чем постоянно вливать деньги в менее эффективную бюджетную модель.
Сколько стоит очиститель воздуха
Стоимость очистителя зависит от производительности и разновидности установленных в нём фильтров. Самыми бюджетными являются электростатические приборы. В зависимости от охватываемой площади и наличия дополнительных функций, цены на них варьируются от 1 до 15 тыс. рублей.
Дороже обойдётся очиститель с НЕРА-фильтром. Цена прибора для небольшой комнаты около 15-20 кв. м, начинается от 5 тыс. рублей. Устройство, способное обслуживать большие помещения, обойдется в 20-25 тыс. рублей.
И самая дорогая разновидность – фотокаталитические фильтры. Прибор с хорошей производительностью будет стоить от 30 тыс. рублей.На рынке также представлено большое количество комбинированных моделей, включающих в себя сразу несколько видов фильтров. Такие устройства самые эффективные, но и самые дорогие. Как правило, их оснащают большим количеством дополнительных функций, в результате чего цена на них возрастает до 50-100 тыс. рублей.
На первый взгляд покупка очистителя воздуха может ассоциироваться с ненужными расходами. Однако достаточно начать дышать чистым воздухом, чтобы оценить рациональность такого приобретения. К тому же затраты на сохранение своего здоровья и здоровья ваших близких являются более разумными, чем на лечение заболеваний, спровоцированных неблагоприятной средой проживания.
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