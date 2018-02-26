Как выбрать очиститель воздуха для вашего дома



Электростатические. Наиболее эффективны против пыли и табачного дыма. Способны обрабатывать большие площади. Принцип очищения основан на придании пылинкам положительного электрического заряда с одновременным притягиванием их к отрицательно заряженным пластинам. Еще один плюс таких фильтров в том, что они моющиеся, то есть не требуют постоянной смены и не несут дополнительных расходов.

НЕРА-фильтры. Представляют собой сложенный в гармошку волокнистый материал, задерживающий пыль и аллергены. Бывают одноразовыми, изготовленными из стекловолокна или бумаги, и многоразовыми – из фторопласта. Последние способны задерживать частицы в 5 раз меньшего размера, чем обычные бумажные.

Фотокаталитические. Самый современный тип. Они не просто задерживают в себе загрязнения, а сразу же их уничтожают. Происходит это благодаря фотокатализу – химической реакции, начинающейся при взаимодействии диоксида титана с ультрафиолетовым излучением. Под воздействием этого процесса органические частицы разлагаются на воду и углекислый газ. Такой фильтр не требует ни очищения, ни замены.





Производительность. Параметр указывается в кубических метрах, и он должен составлять не менее трёх объемов помещения, в котором будет работать прибор. Например, если объем комнаты составляет 80 кубометров, то производительность очистителя должна быть не менее 240 кубометров.

Уровень шума. Этот момент стоит проверить заранее, так как устройство будет работать круглосуточно и может причинять неудобства по ночам.

Эксплуатационные расходы. Выяснив срок эксплуатации фильтров, заранее просчитайте, во сколько вам обойдётся годовое обслуживание прибора. Что же касается электроэнергии, то тут волноваться не о чем: очистители расходуют ее экономично и не повлекут больших дополнительных затрат.

Тип управления. Ряд моделей оснащен интеллектуальным типом управления, под которым подразумевается самостоятельная настройка мощности в зависимости от уровня загрязнения воздуха в квартире. По отзывам потребителей, это единственная дополнительная функция, за которую стоит переплатить.

Простота в уходе. Если фильтры требуют ручной очистки, стоит заранее расспросить консультанта о технике её осуществления, чтобы потом не выяснилось, что ухаживать за прибором слишком сложно и затратно по времени.



Каким бы правильным ни был ваш образ жизни, но полноценное питание и спорт не помогут оставаться здоровыми, если вы дышите грязным воздухом. Экология наших городов оставляет желать лучшего, и повлиять на это мы не в состоянии. Однако локально решить проблему всё же можно. Вы можете улучшить экологическую обстановку в вашей квартире, и на помощь в этом вам придут современные очистители воздуха.С помощью очистителя можно избавить воздух от пыли, табачного дыма, пыльцы растений, шерсти животных, спор плесени и многих других аллергенов. Процесс очистки происходит путем прогона потоков воздуха через установленные в приборе фильтры. Именно от разновидности и качества этих фильтров зависит эффективность устройства, а также его стоимость.В очистители воздуха устанавливаются следующие виды фильтров:Современные фильтры дополнительно оснащаются функциями ароматизации воздуха, ионизации, а иногда и увлажнения. Такой многофункциональный прибор создаст максимально комфортный микроклимат в помещении, и станет незаменим не только для астматиков и аллергиков, но и для всех, кто заботится о своём здоровье.Помимо разновидности фильтров при покупке прибора необходимо обратить внимание на следующие характеристики:Значительно различаются устройства и по стоимости. Для очистителя воздуха справедливо правило – чем дороже, тем эффективней.Причём следует сразу учесть величину эксплуатационных расходов. Дорогие модели в этом плане более экономичны, а иногда и вовсе не требуют последующих затрат. Поэтому лучше один раз вложить крупную сумму и получить лучшее качество работы, чем постоянно вливать деньги в менее эффективную бюджетную модель.Стоимость очистителя зависит от производительности и разновидности установленных в нём фильтров. Самыми бюджетными являются электростатические приборы. В зависимости от охватываемой площади и наличия дополнительных функций, цены на них варьируются от 1 до 15 тыс. рублей.Дороже обойдётся очиститель с НЕРА-фильтром. Цена прибора для небольшой комнаты около 15-20 кв. м, начинается от 5 тыс. рублей. Устройство, способное обслуживать большие помещения, обойдется в 20-25 тыс. рублей.И самая дорогая разновидность – фотокаталитические фильтры. Прибор с хорошей производительностью будет стоить от 30 тыс. рублей.На рынке также представлено большое количество комбинированных моделей, включающих в себя сразу несколько видов фильтров. Такие устройства самые эффективные, но и самые дорогие. Как правило, их оснащают большим количеством дополнительных функций, в результате чего цена на них возрастает до 50-100 тыс. рублей.На первый взгляд покупка очистителя воздуха может ассоциироваться с ненужными расходами. Однако достаточно начать дышать чистым воздухом, чтобы оценить рациональность такого приобретения. К тому же затраты на сохранение своего здоровья и здоровья ваших близких являются более разумными, чем на лечение заболеваний, спровоцированных неблагоприятной средой проживания.