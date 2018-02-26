Самые популярные мифы о воде с лимоном

Лимонная вода не творит чудес. Разоблачаем самые популярные мифы об этом «эликсире здоровья».Каких только магических свойств не приписывают воде с ломтиком лимона! Начиная от того, что она помогает сбросить килограммы, заканчивая тем, что она улучшает иммунитет.На самом деле вода с лимоном — это просто вода с лимоном. Обычная вода с приятной кислинкой и освежающим вкусом, ничего больше.Она действительно полезна, но не настолько, чтобы наделять её волшебной силой и надеяться, что один стакан по утрам решит все проблемы с лишним весом и плохим самочувствием.Одно из исследований, которое проводили на мышах, было посвящено тому, как полифенолы, полученные из цедры лимона, влияют на мышей, сидящих на диете с высоким содержанием жиров. Количество экстракта составляло 0,5% от мышиного рациона. Результаты были обнадёживающими: мыши, которые ели лимонный экстракт, не толстели так сильно, как мыши, которые его не ели. Но сравните две фразы:Полифенолы из экстракта лимонной цедры помогли мышам не набрать вес.Лимонная вода помогает человеку похудеть.Пропасть между ними слишком велика.В какой-то степени это правда. Если выпить стакан воды перед едой, то он временно заполнит желудок и покинет его только через 5–15 минут. За это время можно что-то съесть и даже подумать, что вы уже наелись. Но таким эффектом обладает любая жидкость, в том числе обычная вода.Ну да. Вода с ломтиком лимона состоит в основном из воды. Если не добавлять мёд или сахар, калориям взяться неоткуда. Но, согласитесь, тот факт, что вода не прибавляет калорий, — это не breaking news.Не помогает. Потому что никакого детокса не существует, мы об этом уже писали.Может, в самом лимоне и полно. Или в лимонном соке. А теперь прикинем, сколько этого сока содержится в одной дольке (такие сервисы есть), и посмотрим, сколько же полезностей будет в стакане воды с лимоном.Минерал Количество в дольке лимона, мг Процент от дневной нормы потребления, %Кальций 0,4 0Железо 0,0 0Медь 0,0 0Магний 0,3 0Фосфор 0,3 0Калий 7,1 0Цинк 0,0 0Марганец 0,0 0Натрий 0,0 0В лимонной воде не так уж много витамина С. Одна долька лимона даст около 4% дневной нормы. Если вы очень любите лимоны и выпьете сок из целого фрукта, то закроете потребность на 36%. Это уже неплохо. Но вы же получаете витамины и из остальной еды. Можно, например, съесть апельсин и получить всю дневную норму (и даже больше).Желудочный сок — это кислота. В лимонах тоже есть кислота, вроде бы лимоны должны помогать перевариванию.Начнём с того, что пищеварение — это многоуровневый процесс, и желудочный сок задействован только на одном этапе. Увеличение кислоты в желудке особенно ничем не поможет. Да и в принципе изменить кислотность желудочного сока при помощи пищи не так-то просто. Секреторные клетки, которые выделяют желудочный сок, реагируют на изменения среды и либо усиливают выработку кислоты, либо, наоборот, приостанавливают её. Так что лимон просто встроится в этот механизм, и ничего не изменится.В лимонной воде нет пектина и клетчатки, которые помогли бы пищеварению. Клетчатка есть в самом лимоне, но для того, чтобы её получить, лимонную дольку надо съесть.В общем, лимонная вода — это даже неплохо. Особенно если вы хотите утром проснуться и взбодриться, а заодно завязать с кофеиновой зависимостью. Она точно помогает восстановить водный баланс, а стакан воды с приятным вкусом легче выпить, чем просто стакан воды. А ещё лимонные дольки круто смотрятся в стакане, когда вы открываете шторы, делаете глоток и готовитесь начать день с зарядки. Пожалуй, это лучшее, что можно от неё ожидать.