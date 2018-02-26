Самые популярные мифы о воде с лимоном
Каких только магических свойств не приписывают воде с ломтиком лимона! Начиная от того, что она помогает сбросить килограммы, заканчивая тем, что она улучшает иммунитет.
На самом деле вода с лимоном — это просто вода с лимоном. Обычная вода с приятной кислинкой и освежающим вкусом, ничего больше.
Она действительно полезна, но не настолько, чтобы наделять её волшебной силой и надеяться, что один стакан по утрам решит все проблемы с лишним весом и плохим самочувствием.
Миф 1. Лимонная вода разгоняет метаболизм
Одно из исследований, которое проводили на мышах, было посвящено тому, как полифенолы, полученные из цедры лимона, влияют на мышей, сидящих на диете с высоким содержанием жиров. Количество экстракта составляло 0,5% от мышиного рациона. Результаты были обнадёживающими: мыши, которые ели лимонный экстракт, не толстели так сильно, как мыши, которые его не ели. Но сравните две фразы:
Полифенолы из экстракта лимонной цедры помогли мышам не набрать вес.
Лимонная вода помогает человеку похудеть.
Пропасть между ними слишком велика.
Миф 2. Лимонная вода помогает похудеть
В какой-то степени это правда. Если выпить стакан воды перед едой, то он временно заполнит желудок и покинет его только через 5–15 минут. За это время можно что-то съесть и даже подумать, что вы уже наелись. Но таким эффектом обладает любая жидкость, в том числе обычная вода.
Миф 3. Вода с лимоном — низкокалорийный напиток
Ну да. Вода с ломтиком лимона состоит в основном из воды. Если не добавлять мёд или сахар, калориям взяться неоткуда. Но, согласитесь, тот факт, что вода не прибавляет калорий, — это не breaking news.
Миф 4. Лимонная вода помогает детоксу организма
Не помогает. Потому что никакого детокса не существует, мы об этом уже писали.
Миф 5. В воде с лимоном полно полезных минералов и витаминов
Может, в самом лимоне и полно. Или в лимонном соке. А теперь прикинем, сколько этого сока содержится в одной дольке (такие сервисы есть), и посмотрим, сколько же полезностей будет в стакане воды с лимоном.
Минерал Количество в дольке лимона, мг Процент от дневной нормы потребления, %
Кальций 0,4 0
Железо 0,0 0
Медь 0,0 0
Магний 0,3 0
Фосфор 0,3 0
Калий 7,1 0
Цинк 0,0 0
Марганец 0,0 0
Натрий 0,0 0
В лимонной воде не так уж много витамина С. Одна долька лимона даст около 4% дневной нормы. Если вы очень любите лимоны и выпьете сок из целого фрукта, то закроете потребность на 36%. Это уже неплохо. Но вы же получаете витамины и из остальной еды. Можно, например, съесть апельсин и получить всю дневную норму (и даже больше).
Миф 6. Лимонная вода помогает пищеварению
Желудочный сок — это кислота. В лимонах тоже есть кислота, вроде бы лимоны должны помогать перевариванию.
Начнём с того, что пищеварение — это многоуровневый процесс, и желудочный сок задействован только на одном этапе. Увеличение кислоты в желудке особенно ничем не поможет. Да и в принципе изменить кислотность желудочного сока при помощи пищи не так-то просто. Секреторные клетки, которые выделяют желудочный сок, реагируют на изменения среды и либо усиливают выработку кислоты, либо, наоборот, приостанавливают её. Так что лимон просто встроится в этот механизм, и ничего не изменится.
В лимонной воде нет пектина и клетчатки, которые помогли бы пищеварению. Клетчатка есть в самом лимоне, но для того, чтобы её получить, лимонную дольку надо съесть.
В общем, лимонная вода — это даже неплохо. Особенно если вы хотите утром проснуться и взбодриться, а заодно завязать с кофеиновой зависимостью. Она точно помогает восстановить водный баланс, а стакан воды с приятным вкусом легче выпить, чем просто стакан воды. А ещё лимонные дольки круто смотрятся в стакане, когда вы открываете шторы, делаете глоток и готовитесь начать день с зарядки. Пожалуй, это лучшее, что можно от неё ожидать.
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