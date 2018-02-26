Дневная сонливость может быть знаком смертельной болезни

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Люди, которые регулярно испытывают трудности с ночным сном, но при этом хотят спать днем, - чаще подвергаются развитию болезни Альцгеймера, заявили американские исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Они установили, что у таких людей в головном мозгу скапливаются амилоидные бляшки, белковые структуры, оседающие в виде налета на нервных клетках мозга.В исследовании участвовало 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Ученые отслеживали их биологическую активность, а также сканировали все происходившие в головном мозгу изменения. Особое внимание при этом уделялось наличию бета-амилоидов – белков, рост числа которых считается серьезным провоцирующим фактором в развитии болезни Альцгеймера.Выяснилось, что участники, у которых были зафиксированы амилоидные бляшки в мозгу, отличались плохим сном по ночам, - тогда как днем часто ощущали усталость и желание вздремнуть. Также, по словам ученых, для таких людей были в целом характерны ночная активность и дневное снижение тонуса.Болезнь Альцгеймера находится на шестом месте среди причин смерти взрослых людей. Одна из глобальных медицинских проблем, связанных с ней, состоит в том, что этот разрушающий мозг и личность человека недуг практически невозможно диагностировать на ранних стадиях – у него нет определенной симптоматики. По словам авторов работы, обнаруженная ими закономерность вполне может быть воспринята медицинским сообществом в качестве маркера будущего опасного заболевания.