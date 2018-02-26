4 продукта, которые делают наше лицо неузнаваемым

В это довольно сложно поверить, но некоторые продукты способны изменить наше лицо и сделать неузнаваемыми его черты.Замечено, что злоупотребляющие вином люди чаще имеют глубокие морщины и пигментные пятна в области переносицы. Помимо этого злоупотребление вином способно вызывать появление небольших морщинок под глазами и припухлость глазных век.Но на этом влияние вина на наше лицо не заканчивается. Когда мы чересчур увлекаемся этим напитком, наша кожа начинает страдать от обезвоживания и краснеет. Кожные поры при этом расширяются.Это объясняется тем, что вино содержит большое количество сахара, пестицидов и сульфитов. Именно поэтому алкогольные напитки приводят к обезвоживанию.В результате этого наш организм начинает испытывать дефицит жидкости, а наша печень оказывается перегруженной. Именно поэтому на следующий день нас часто беспокоят проблемы с желудком, а наша кожа выглядит вялой, красноватой и усталой. На ней появляются морщины.Когда мы на протяжении долгого времени злоупотребляем алкоголем, меняется бактериальная микрофлора нашего кишечника. Это может грозить появлением ряда хронических заболеваний.Как справиться с этой проблемой? Для этого необходимо воздержаться от употребления алкогольных напитков в течение как минимум 3 недель. Это позволит твоей коже восстановиться.Что происходит с лицом у тех из нас, кто слишком увлекается молочными продуктами? В этом случае наиболее распространённой проблемой становятся мешки под глазами и припухлые веки.Помимо этого злоупотребление молоком может приводить к появлению высыпаний на лице, например, в области подбородка.Также необходимо отметить, что молоко способно влиять на цвет нашего лица. Это может наблюдаться и у тех из нас, кто не страдает непереносимостью лактозы.Дело в том, что с возрастом организм человека сокращает выработку ферментов, участвующих в переваривании лактозы.Хотя в этом случае речь не идёт о непереносимости лактозы, этот процесс способен вызывать ряд изменений в нашем организме, что неизбежно сказывается на состоянии кожи нашего лица.Поэтому если ты заметила, что твоё лицо выглядит припухшим и бледным, рекомендуется воздержаться от употребления молочных продуктов в течение нескольких недель.Это позволит тебе узнать, являются ли молочные продукты причиной твоих проблем. Если твоё лицо стало привлекательнее, а неприятные симптомы исчезли, значит, именно молоко было виновником этой проблемы.Злоупотребление сахаром также способно откладывать отпечаток на нашем лице. Он заключается в появлении глубоких морщин в верхней части лица и мешков под глазами. Кожа при этом истончается и бледнеет, появляются прыщи.К сахару нужно относиться с осторожностью не только из-за того, что он заставляет нас набирать вес, но и потому, что он способен наносить вред нашей коже.Употребление этого продукта усиливает гликирование — процесс, в результате которого лишние молекулы глюкозы соединяются с коллагеном, нарушая его строение. Это приводит к потере эластичности кожи.Из-за этого ускоряются процессы старения кожи, формируются морщины и меняется её пигментация.Поэтому если тебе хочется иметь безупречную кожу, в первую очередь необходимо свести к минимуму употребление сахара и искать более полезные альтернативы этому продукту.Злоупотребление продуктами с большим количеством глютена способно навредить не только людям, страдающим целиакией.Когда мы едим слишком много такой пищи, у нас могут появляться высыпания на лбу, щеках и подбородке. При этом часто наблюдается покраснение щёк и отек лица.Если ты заметила у себя подобные симптомы, возможно, что твой организм не способен должным образом усваивать глютен.Глютен представляет собой особый вид белка, который содержится в таких продуктах, как:ПшеницаРожьОвёсЯчменьПомимо этого глютен присутствует в таких напитках, как:ПивоВискиВодкаЕсли ты предполагаешь у себя наличие непереносимости глютена, проверить это можно следующим образом: попробуй исключить из своего рациона содержащие глютен продукты на 2-3 недели и понаблюдай за своим состоянием.Воздержись от пищи, в которой присутствует этот белок, и посмотри, что произойдёт с такой кожей.Если неприятные симптомы не исчезли, скорее всего ты страдаешь непереносимостью определённого вида продуктов, но виновником твоей проблемы является не глютен.Необходимо помнить о том, что для поддержания здорового веса рекомендуется исключить из своей диеты быстрые углеводы, например, выпечку из белой муки.