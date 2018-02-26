Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья

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В любой квартире существуют вещи, которые нужно протирать и дезинфицировать гораздо чаще, чем мы думаемВ каждом доме и любой квартире существуют вещи, которые нужно протирать и дезинфицировать гораздо чаще, чем мы думаем, так как даже те вещи, которые мы постоянно используем, не обращая на это внимания, могут нести в себе большую опасность.1. Пульт от телевизора. Он содержит на себе массу бактерий. Раз в 2-3 недели его следует тщательно обрабатывать дезинфектором, уничтожающим микробы, но не вызывающим кожную аллергию.2. Ключи. Их желательно пару раз в неделю опускать в раствор дезинфицирующего средства, так как этот мелкий объект собирает на себя бактерии отовсюду, в итоге неся их в ваш дом.3. Мышь от компьютера. Все, как с пультом. Но так как мышь не состоит из множества отверстий и кнопок, ее достаточно протирать спиртовой влажной салфеткой раз в пару дней.4. Дверные ручки. Даже если вы редко выходите из дома и вам кажется, что вы беретесь за ручки дверей чистыми руками, все-равно обрабатывайте их дезинфектором или простым спиртом хотя бы раз в неделю.5. Мыльница. Порой в мыльнице можно обнаружить даже бактерии рода кандида, которые становятся причиной стоматита, гингивита и молочницы. В данном случае лучше пользоваться жидким мылом, но если у вас все же есть контейнер для него, то мыло не должно в нем плавать. Так как остатки воды после мытья грязных рук могут содержать в себе полезную для микробов щелочь.