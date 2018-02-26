Медики рассказали, что поможет сохранить здоровье глаз

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Врачи посоветовали всем, кто любит посидеть за компьютером, выполнять эти простые упражнения.При работе за компьютером глаза устают. Иногда они краснеют и даже болят. Чтобы этого не происходило, делайте простое упражнение, предложенное учеными Юго-западного медицинского центра при Университете Техаса.Они утверждают, что таким образом можно избавиться от неприятного «синдрома компьютерного зрения», который характеризуется сухостью и усталостью глаз, головные болями и болями в шее и суставах.Итак, нам предлагают так называемую «стратегию 20-20-20». Что это означает?Каждые 20 минут нужно моргать 20 раз подряд, не глядя на экран, в течение 20 секунд, чтобы увлажнить глаза естественным образом.Дело в том, что в помещениях и офисах в основном сухой воздух, и это вредит глазам. Моргание вполне может заменить увлажняющие глазные капли.Затем нужно сфокусировать взгляд на объекте, расположенном на расстоянии 20 метров.Хотя это может выглядеть странно, тем не менее это самый простой способ сохранить здоровье глаз для тех, кто работает за компьютером 3 часа и более в день, утверждает автор идеи Эдвард Мендельсон.По его мнению, это упражнение обязательно принесет пользу, главное — делать его каждые 20 минут.