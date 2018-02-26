Красивый подбородок в любом возрасте

Каждая женщина, смотрясь в зеркало, ловит себя на мысли, что появление второго подбородка это довольно неприятно. Но это все поправимо, если усиленно заняться упражнениями. В основном провисает кожа, а жировых отложений в этой области немного.Совсем несложное упражнение, которое можно делать в любое удобное время - это похлопывать подбородок тыльной стороной ладони. Делать это нужно ритмично и с усилием, чтобы результатом было онемение подбородка через какое-то время. По времени процедура должна продолжаться до двух минут. Очень хороший эффект дает такое похлопывание при нанесении дневного и ночного кремов.Хорошо укрепляются подбородочные мышцы, если несколько минут в день ходить по комнате с тяжелой книгой на голове.Спина должна быть максимально прямой, а подбородок выдвинут вверх. При помощи этого упражнения можно также скорректировать осанку. Длительность около семи минут, но ежедневно.Мысленно нарисуйте себе картинку, что на подбородке подвешена гирька и тянет голову вниз. Сильно напрягите мышцы и, прикладывая усилия, начинайте приподнимать голову. Добиться полного запрокидывания назад. Такое тренинг можно делать в любое удобное время, даже просто сидя у телевизора.Языком по очереди, прилагая некоторое усилие, касаться верхнего и нижнего неба. Необходимо почувствовать напряжение мышечных волокон подбородка. Потом сильно сомкнуть губы и растянуть уголки рта. Мышцы подбородка при этом очень сильно напрячь и выдвинуть его вперед.Лечь на ровную поверхность и, приподняв голову, смотреть на пальцы ног на протяжении тридцати секунд. Сделать 3 подхода.Есть ещё одно упражнение в положении лежа, только при этом голова должна быть в воздухе - свисать (например, на кровати). Поднимать и опускать голову по возможности до 10 раз в 3 подхода. Прямым противопоказанием является болезнь сосудов и позвоночника.Запрокиньте голову вверх и, выдвинув подбородок, постойте так несколько секунд. Сделать до десяти подходов.Напрячь подбородочные мышечные волокна и, губами, вытянутыми трубочкой по 7 раз повторить звуки о, ю, и.На протяжении минуты напрягать мускулатуру на подбородке и с усилием втягивать внутрь и возвращать обратно нижнюю губу. Затем после передышки с таким же усилием выдвигать нижнюю губу и прикрывать ею верхнюю. Точно так же одну минуту.Положить голову на грудь и прижать подбородок. Руки сомкнуть в замок и обхватить ими затылок. Напрягать мускулатуру на подбородке и, прилагая усилия поднимать голову. Руки же должны оказывать сопротивление, создавая давление на затылок.Выпрямиться, руки на плечи, начать надавливать по направлению к низу и стараться максимально выдвинуть вверх подбородок. Начало упражнения - вдох, а расслабляться на выдохе. Задерживать вытянутую шею не менее десяти секунд.Все эти упражнения можно делать как в качестве гимнастики все вместе, так и просто по одному в разное время. Главное условие - это систематичность. И уже через месяц-два будут видны явные результаты.