Как узкие джинсы могут навредить вашему здоровью?

Узкие джинсы Skinny (скинни), которые плотно обтягивают фигуру, подчеркивая ваши бедра, сейчас очень популярны. Причем носят их не только девушки, но и мужчины. Однако, врачи предупреждают, что это может быть вредно для здоровья. Рассказываем, к каким последствиям может привести любовь к обтягивающим джинсам и в каких случаях носить их не стоит.В первую очередь джинсы Skinny не любят гинекологи, т.к. они могут спровоцировать молочницу (кандидоз) или ухудшить течение болезни. Узкая тугая ткань, которая сдавливает и натирает кожу, а в жаркую погоду создает "парниковый эффект", способствует размножению грибков Candida. И даже если основная причина молочницы кроется не в джинсах, они точно не способствуют выздоровлению, поэтому в период лечения лучше носить свободные вещи из дышащих тканей.Узкие джинсы, особенно, если вы с трудом их можете натянуть, станут еще одним фактором, способствующим развитию цистита. Кровообращение в органах малого таза нарушается, снижая защитные функции и препятствуя нормальной работе мочевого пузыря.Джинсы стягивают нижнюю часть тела подобно корсету. Они сдавливают сосуды и нервы, нарушая кровоток в нижних конечностях. В результате к вечеру ноги отекают, чувствуется усталость и тяжесть в ногах. Если вы находитесь в группе риска или уже страдаете варикозом, узкие джинсы не должны быть любимым предметом вашего гардероба.Еще один негативный аспект ношения тесных джинсов - липодистрофия. Работа кровеносной и лимфатической системы нарушается, что приводит к застою жидкости, а со временем к накоплению жировых отложений.Британская ассоциация мануальных терапевтов считает, что одной из причин постоянных болей в спине являются узкие джинсы. Они стягивают тазобедренные суставы, заставляя вас двигаться неестественным образом. И ситуация может стать еще хуже, если одновременно носить обувь на высоким каблуке.По мнению докторов узкие джинсы могут спровоцировать синдром Рота-Бернхардта, в результате постоянного сдавливания, и, как следствие, нарушения питания нерва, который переходит из паховой области в бедро. Вы можете замечать слабость (обычно в одной ноге), онемение, боли в паховой области, а ноги при ходьбе могут подгибаться.Конечно, не стоит думать, что все эти болезни возникают только от узких джинсов. Просто не носите их каждый день (2-3 раза в неделю достаточно). И не выбирайте модели, которые на два размера меньше вашего.