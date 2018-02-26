Польза и вред томатного сока

Томат, он же помидор – продукт удивительный не только по своим вкусовым и питательным качествам, являясь по сути дела ягодой, в нашей стране его причисляют к овощам, а в Евросоюзе считают фруктом. Несмотря на такую неразбериху и путаницу, человечество не стало меньше любить этот продукт, более того, спрос на томаты постоянно растет из-за значительных полезных свойств томатного сока.Полезные свойства томатного сока обусловлены богатым витаминно-минеральным составом. Сок помидоров содержит витамин А, В, С, Е, РР, минеральные вещества: калий, кальций, магний, хлор, фосфор, железо, серу, цинк, селен, йод, кобальт, хром, марганец, молибден, никель, рубидий, фтор, бор, йод, медь.Наличие такого широкого спектра полезных веществ самым благоприятным образом сказывается на работе всех систем организма, нормализует обмен веществ, выводит шлаки, токсины, радионуклиды, является прекрасным профилактическим средством сердечно-сосудистых заболеваний, обладает антиканцерогенным действием.Ликопин – одно из веществ, содержащихся в томатном соке в большом количестве. Именно этот антиоксидант и обладает мощным противораковым действием. Доказано, что люди, употребляющие томатный сок реже болеют раком. Те, у кого уже наблюдаются онкоопухоли, благодаря томатному соку значительно облегчили свое состояние, размеры опухолей уменьшились или перестали прогрессировать. Те, кто здоров и регулярно употребляет томатный сок – гарантирует себе крепкое здоровье на долгие годы.Томатный сок содержит вещества, участвующие в выработке серотонина, который снимает напряжение нервной системы и минимизирует последствия стресса. Нельзя не учитывать и другие полезные свойства томатного сока, он обладает противомикробным действием, попадая в кишечник,сок прекращает процессы гниения, способствует очищению организма. Этот продукт незаменим при запорах, метеоризме и других проблема с пищеварением. Сок помидоров отмечен как желчегонный и мочегонный продукт, его показано пить при некоторых формах мочекаменной болезни, а также при нарушениях водно-солевого обмена, при ожирении, анемии, гипертонии, стенокардии.Томатный сок идет на пользу тем, кто страдает язвой желудка и гастритом (с пониженной кислотностью), язвенными поражениями двенадцатиперстной кишки и другими болезнями пищеварительного тракта, однако пить его в периоды обострений болезни не стоит, это может ухудшить состояние.Неоценима польза томатного сока для диабетиков, это, пожалуй, один из немногих соков, который можно пить при сахарном диабете без риска для здоровья. Более того он обладает регулирующим свойством и нормализует уровень сахара в крови.Томатный сок обладает противосклеротическим действием и благотворно влияет на состав крови, выводя из нее вредный холестерин и повышая уровень гемоглобина. Этот напиток – отличная профилактика тромбоза. Также он воздействует на внутриглазное давление и снижает его, что особенно ценно при глаукоме.Томатный сок полезен беременным женщинам, незаменим он и при лактации (если ребенок не аллергик и не страдает расстройствами пищеварения).Богатый минерально-витаминный состав сока помидоров не всегда идет на пользу, вред томатного сока проявляется при невротических спазмах, сок усиливает болевые ощущения, поскольку усиливает перистальтику кишечника и готовит организм к принятию пищи. Избегать употребления сока помидоров нужно при обострениях язвенных болезней органов пищеварительного тракта, а также при обострениях панкреатита, холецистита, гастрита. Противопоказан он и при отравлениях.– понятие относительное, если правильно употреблять этот продукт, то от него можно ожидать только пользу. Томатный сок нельзя смешивать с крахмалосодержащими и белковыми продуктами (хлебом, мясом, картофелем, яйцами, рыбой, творогом), это может привести к образованию камней в почках. Чтобы получить максимальную пользу от сока помидоров, нужно употреблять исключительно свежевыжатый сок (в пастеризованном соке содержится намного меньше полезных веществ), за полчаса до основного приема пищи.Добавление поваренной соли снижает полезные свойства томатного сока, а вот повысить его усвояемость можно добавив пару ложек растительного жира (оливкового или другого масла) или употребляя сок с жиросодержащими продуктами (орехами, сыром). Томатный сок отлично комбинируется с другими овощными соками и зеленью.