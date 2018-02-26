Торговать лекарствами в интернете пока не разрешат
Эксперты, мнения которых приводит издание «Известия», согласны с ФАС, однако при этом считают, что не все рецептурные препараты можно отпускать «в свободное плавание». В частности, считают специалисты, необходимо ограничить продажу наркотических и психотропных препаратов, а также тех средств, содержание спирта в которых выше 28 градусов. Полностью запрещать продажу рецептурных препаратов не следует, говорят эксперты, указывая также на то, что достаточный ассортимент лекарств в дистанционной продаже в том числе повлияет и на их стоимость, так как у аптек снизятся затраты на аренду. Еще один важный аспект – это то, что онлайн-торговлю лекарствами нельзя вводить единовременно.
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