Торговать лекарствами в интернете пока не разрешат

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Возможность легализации дистанционной торговли лекарствами обсуждается давно, однако соответствующий закон пока не одобрен. Различные ведомства не могут прийти к консенсусу относительно торговли через интернет препаратами, отпуск которых осуществляется по рецепту. Если по поводу безрецептурных средств вопросов не возникает, то каким образом должна производиться продажа лекарств, для которых необходим рецепт, пока неясно. При этом потребность в покупке таких препаратов у населения имеется – особенно в удаленных регионах, где аптеки в ближайшем доступе отсутствуют. Инициатива, связанная с разрешением онлайн-торговли рецептурными препаратами, исходит от антимонопольной службы, в Министерстве здравоохранения и Росздравнадзоре выступают против такой идеи, и в законопроекте, который уже прошел первое чтение в Государственной думе, установлен запрет на продажу рецептурных лекарств.Эксперты, мнения которых приводит издание «Известия», согласны с ФАС, однако при этом считают, что не все рецептурные препараты можно отпускать «в свободное плавание». В частности, считают специалисты, необходимо ограничить продажу наркотических и психотропных препаратов, а также тех средств, содержание спирта в которых выше 28 градусов. Полностью запрещать продажу рецептурных препаратов не следует, говорят эксперты, указывая также на то, что достаточный ассортимент лекарств в дистанционной продаже в том числе повлияет и на их стоимость, так как у аптек снизятся затраты на аренду. Еще один важный аспект – это то, что онлайн-торговлю лекарствами нельзя вводить единовременно.