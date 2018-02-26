Антидепрессанты действительно работают лучше, чем плацебо

Несмотря на то, что польза психотерапии и медикаментозного лечения депрессии, подтверждены, время от времени появляются исследования, в которых эффективность антидепрессантов подвергается сомнению. Авторы этих экспериментов утверждают, что такие лекарства столь же эффективны, как и плацебо, а потому производство лекарств от депрессии – лишь маркетинговый ход, выгодный фармкомпаниям.Разобраться с эффективностью антидепрессантов решили исследователи из Оксфордского университета (University of Oxford), которые проанализировали данные о полутысяче исследований, в которых приняли участие почти 116 тысяч человек. Всего в эксперименте изучались данные о 21 препарате.Ученые пришли к выводу, что такие препараты гораздо эффективнее, чем плацебо. Наиболее значимая разница получилась при изучении агомелатина, амитриптилина, эсциталопрама, миртазапина, пароксетина, венлафаксина и вортиоксетина. Наименьшая разница с плацебо была зафиксирована в случае с флуоксетином, флувоксамином, ребоксетином и тразодоном.Профессор Джон Иоаннидис (John Ioannidis) отмечает, что полученные учеными данные наглядно свидетельствуют о том, что антидепрессанты действительно эффективны при лечении клинической депрессии у взрослых.Исследователи, однако, подчеркивают, что примерно 30% пациентов страдают тяжелыми формами депрессии, которые не поддаются медикаментозному лечению. Для них необходимы более эффективные способы терапии, отличающиеся от приема антидепрессантов – это может быть интракраниальная стимуляция головного мозга, использование «волшебных грибов» или другие не самые распространенные подходы.Ученые заключают, что антидепрессанты действительно эффективны, но не всегда они должны быть препаратами первой линии. Кроме того, важной является и психотерапия, значительно повышающая качество лечения и улучшающая состояние пациентов.