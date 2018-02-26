Юная кровь, похоже, способна улучшать работу мозга

Эксперименты по омоложению юной кровью вызывают неоднозначную реакцию – одни исследователи считают, что такая методика действительно может оказаться эффективной, другие же уверены, что все это лишь профанация.Впрочем, последние открытия в этой области указывают на то, что юная кровь действительно может обладать омолаживающим эффектом. Исследователи из Университета Калифорнии (University of California) утверждают, что им даже удалось идентифицировать ключевой белок, ответственный за омоложение.Пока Сол Вийеда (Saul Villeda) и его коллеги показали, что кровь может использоваться для омоложения мозга, лишь на мышах, но они не исключают, что подобная методика может сработать и на людях, а также стать основой антивозрастной терапии. Несколько лет назад эта же команда ученых продемонстрировала, что переливание более старым мышам крови более молодых животных приводит к улучшению памяти и способностей к обучению у пожилых грызунов. Напротив, введение крови старых животных более молодым приводило к существенному улучшению когнитивных способностей последних.Проводя эксперименты, ученые воспользовались техникой парабиоза, соединяя системы кровообращения мышей разного возраста. Авторы измеряли концентрацию белка Tet2 в головном мозге животных. Известно, что он участвует в регуляции уровня экспрессии ряда генов. С возрастом количество этого фермента накапливается – это увеличивает вероятность развития рака, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи зафиксировали повышенную активность Tet2 в головном мозге пожилых грызунов, перенесших переливание крови, а обучение и память таких мышей улучшились, а в головном мозге был запущен процесс формирования новых нейронов. Ученые провели и обратный эксперимент, блокировав работу белка у молодых животных – это привело к ухудшению результатов когнитивных тестов.Авторы впечатлены сделанным открытием: обнаруженная ими молекула Tet2 способна справиться с дегенеративными изменениями, а также улучить некоторые когнитивные способности. Они надеются, что полученные ими данные можно будет использовать и на людях, однако прежде необходимо провести дополнительные эксперименты. В целом, ученые подчеркивают, что пока терапию юной кровью никому рекомендовать не могут – до того, как такая методика войдет в клиническую практику, должно пройти еще немало времени.