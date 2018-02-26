Медики рассказали, из-за чего часто болит грудь

Ученые рассказали, из-за чего у женщин болит грудь и стоит ли паниковать.Женщины сталкиваются с проблемой боли груди, это особенно проявляется во время физической активности. Данное явление привлекло внимание специалистов, было проведено исследование, выявившее основные причины болей.Как стало известно МедикФоруму, ученые назвали четыре основных момента, связанных со здоровьем женщин и уходом за грудью. Указывается на ощущения отекших молочных желез, причём со временем симптоматика исчезает. Набухание груди относят к естественным изменениям существующего гормонального фона, это происходит на разных стадиях менструального цикла. При этом уровень гормона прогестерона растёт, что приводит к увеличению груди.Данный процесс происходит не у всех женщин. Во втором случае речь идёт о нестерпимой боли на фоне роста желез. Если это продолжается месяц и более, необходимо искать причину в другом. Болевые ощущения могут указывать на беременности или же оказаться реакцией организма на противозачаточные средства, в составе которых присутствуют гормоны.В третьем случае необходимо определить, болит часть груди или нет. В том случае, даже если болевые ощущения наблюдаются лишь с одной стороны, нужно посетить врача. Проблема может иметь связь с наличием кисты, она должна исчезнуть с очередным циклом. Инфекции могут проявить себя выделениями из сосков. Это происходит, когда удаляются растущие вокруг ареолы волоски.В четвертом случае боль в груди может ощущаться на фоне уплотнений, они нащупываются внутри молочных желез. Наличие устойчивых болевых ощущений может указывать на фиброзно-кистозную болезнь (мастопатию). Необходимо срочно обратиться к врачу и регулярно проходить осмотры.Медики рекомендуют молодым женщинам отказаться от кофе. Нужно подбирать подходящее по размеру нижнее белье, это поможет избавиться от периодических болей в груди. При отёках молочных желез крайне важно пить больше воды, максимально сокращая употребление соли.