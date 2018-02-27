Насколько нормален запах аммиака от мочи?

Изменения запаха и цвета мочи дают представление о здоровье человека, утверждают врачи. В некоторых случаях едкий запах аммиака может быть сигналом нарушений в организме.В норме моча не имеет сильно выраженного запаха, но употребление некоторых продуктов (витаминов, лекарств) и недостаточное питье воды способны сделать ее более «ароматной». Также запах аммиака может быть следствием инфекции.В частности, об обезвоживании сигналят аммиачный запах и, помимо него, пузырьки в моче человека. Ее цвет при этом темнеет, приобретает коричневатые оттенки.Рацион, богатый белковыми продуктами, увеличивает кислотные свойства мочи и также может вызывать запах аммиака. Аналогичным свойством обладает спаржа, продукты с большим количеством витамина B-6.Говоря о болезнях, в связи с которыми может усиливаться аммиачный запах, медики отметили, что таковыми являются заболевания почек и печени, а также инфекции мочевыводящих путей. Если моча изменила цвет, помутнела, отчетливо пахнет аммиаком и при этом наблюдаются боли или симптомы инфекции (озноб или повышение температуры), - нужно обязательно обратиться к врачу, дали совет эксперты.При отсутствии проблем со здоровьем уменьшить неприятный запах может помочь простое питье воды. Оно сделает мочеиспускание более частым, что защищает от неприятного «аромата», - чем дольше удерживается моча в организме, тем интенсивнее скапливаются в ней продукты метаболизма, что неизменно влияет на запах.У женщин моча может пахнуть аммиаком при беременности, а также в период менопаузы.