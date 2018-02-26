Врачи рассказали, какой способ лечения рак груди является лучшим

Миллионы женщин в разных странах мира каждый год сталкиваются с раком груди, и перед каждой возникает вопрос о том, какая разновидность лечения является наиболее эффективной. Ответ на этот вопрос дали онкологи из Германии.Как только у женщины диагностируют рак груди, онкологи принимают решение об использовании тех или иных методов лечения этой болезни. Решение зависит от стадии заболевания. Выбирать приходится из хирургических операций, облучения, химиотерапии, гормональной терапии, а также иммунотерапии. Хирургические операции являются стандартным методом лечения почти для всех стадий рака груди. Их цель - спасение здоровой грудной ткани в той степени, в которой это возможно. Если рак не зашел слишком далеко, то женщины могут проходить через такие разновидности операций, как лампэктомия, частичная мастэктомия, а затем и реконструкция груди.Облучение включает в себя воздействие на организм пациентки мощных источников внешней энергии. Лучи радиации предназначены для уничтожения злокачественных клеток. Как правило, облучение сочетают с химиотерапией, в которой используется комбинация мощных лекарств для борьбы с быстро растущими клетками рака в организме. Эти лекарства принимают перорально или в виде капельниц. Их побочные эффекты зависят от самих лекарств и состояния здоровья пациента, но очень часто они включают в себя упадок сил, выпадение волос, тошноту и рвоту.Гормональная терапия снижает в организме женщины и блокирует рост гормонов, которые используются некоторыми разновидностями опухолей груди в качестве топлива для своего роста. Гормональная терапия, как правило, применяется в комбинации с другими видами лечения.Наконец, в последние годы стала активно развиваться иммунотерапия. Задача этого вида лечения - стимулировать иммунную систему женщины на борьбу с клетками рака, то есть обучать Т-клетки находить и уничтожать злокачественные новообразования. Ну а какой же из методов является наиболее эффективным? Это некорректный вопрос, поскольку только опытный онколог выберет одну или несколько методик, способных в комбинации принести максимальный эффект. Более того, существуют пациентки, которым вообще необходимы все 5 видов лечения рака для победы над болезнью.